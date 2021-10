Grandioser Loris Baz bringt Kunden-Ducati aufs Podest

Als Ersatz für Chaz Davies beeindruckte Loris Baz bereits in Jerez mit einer soliden Performance. Beim Superbike-Meeting in Portimão bescherte der Franzose dem Ducati-Kundenteam die zweite Podestplatzierung der Saison.

Weil sich Chaz Davies bei seinem Crash in Barcelona zwei Rippen gebrochen hatte, verpflichtete Go Eleven-Teammanager Dennis Sacchetti kurzerhand Loris Baz, dessen Saison in der MotoAmerica bereits beendet ist.

In Jerez holte der 28-Jährige aus dem Stand zwei solide Top-10-Ergebnisse, um beim Meeting der Superbike-WM 2021 im ersten Lauf von Startplatz 9 als Dritter auf das Podium zu fahren.



«Mit der Superpole habe ich mir aber selbst das Leben schwer gemacht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der aktuelle Qualifyer-Reifen in der Handhabung so schwierig ist», ärgerte sich der schnelle Franzose. «Das Bike fühlt sich damit wie ein anderes an und ich war das nicht gewohnt. Ich brauchte fünf bis sechs Kurven, um mich halbwegs daran anzupassen – mit einem Rennreifen wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen.»

Baz kam als Achter aus der ersten Runde und arbeitete sich vorbei an Garrett Gerloff (Yamaha), Andrea Locatelli (Yamaha), Michael Rinaldi (Ducati) und Leon Haslam (Honda), um in den letzten acht Runden mit Álvaro Bautista (Honda) um den letzten Platz auf dem Podium zu kämpfen. Als der Spanier in der letzten Runde stürzte, erbte der Ducati-Pilot den verdienten dritten Platz.



«Ich wusste, dass ich eine sehr gute Race-Pace hatte und auch den Reifenverschleiß im Griff hatte. Ich bin hier auf Urlaub und stehe jetzt hier auf dem Podium», grinste Baz. «Dass das Bike konkurrenzfähig sein würde, war mir im Grunde klar. Ich war mir nur nicht sicher wie lange ich brauchen werden, um mich an das Motorrad und die Reifen zu gewöhnen. Ich hatte sicher nicht erwartet, beim zweiten Meeting aufs Podium zu fahren. Wir hatten uns irgendwo zwischen Platz 7 und 9 gesehen. Immerhin ist es eine Weltmeisterschaft mit einem hohen Niveau, vor allem zu Saisonende schiebt es sich noch mehr zusammen.»

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,691 sec 3. Loris Baz Ducati + 10,628 4. Michael Rinaldi Ducati + 12,901 5. Leon Haslam Honda + 13,305 6. Garrett Gerloff Yamaha + 13,596 7. Axel Bassani Ducati + 26,961 8. Leandro Mercado Honda + 28,826 9. Eugene Laverty BMW + 29,654 10. Christophe Ponsson Yamaha + 39,061 11. Isaac Vinales Kawasaki + 39,703 12. Samuele Cavalieri Ducati + 40,669 13. Tito Rabat Kawasaki + 41,275 14. Kohta Nozane Yamaha + 41,412 15. Jonas Folger BMW + 52,815 16. Loris Cresson Kawasaki + 52,894 17. Alvaro Bautista Honda > 1 min Out Michael vd Mark BMW Out Andrea Locatelli Yamaha Out Gabriele Ruiu BMW Out Lachlan Epis Kawasaki Out Jonathan Rea Kawasaki