Scott Redding: «Wartete darauf, dass sie stürzen»

Platz 2 im ersten Superbike-Rennen in Portimao hat Scott Redding überrascht. Der Ducati-Werkspilot fuhr auf Augenhöhe mit Sieger Toprak Razgatlioglu und hat jetzt wieder Chancen auf den zweiten WM-Rang.

Der Sturz des in Führung liegenden Jonathan Rea in der fünften Runde des ersten Portimao-Rennens hat schwerwiegende Folgen: Der Rückstand gegenüber WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wuchs für den Nordiren von 20 auf 45 Punkte und der Vorsprung zum WM-Dritten Scott Redding (Ducati) beträgt nur noch 34 Zähler.



Und die Zuschauer wurden um einen Protagonisten gebracht. Denn die ersten vier Runden boten ein Feuerwerk an Überholmanövern, mit Razgatlioglu und Rea sehen wir Zweiradartisten auf dem Höhepunkt ihres Könnens. Und der erneut sehr starke Redding mittendrin.

Im Ziel fehlten dem Engländer nur 0,691 sec zu Sieger Razgatlioglu. «Ich dachte, dass ich Dritter werde, deshalb bin ich glücklich über den Podestplatz», hielt Redding fest. «Im bisherigen Verlaufs des Wochenendes ist das hier keine Ducati-Strecke, im Rennen war es etwas besser. Dass ich ein gutes Qualifying und einen guten Start hatte, machte meine Aufgabe etwas einfacher und ich konnte die ersten Runden mit den beiden mithalten. Ich wollte sie keinesfalls wegfahren lassen und hing mich an. Zwischen ihnen ging es die ersten Runden echt wild zu, ich hatte Angst, dass einer vor mir stürzt. Zwei- oder dreimal war es kurz davor, also war ich sehr vorsichtig. Ich wartete nur darauf, dass sie miteinander stürzen. Also übernahm ich die Führung und wollte versuchen, eine Lücke aufzufahren. Das klappte aber nicht, Jonathan überholte mich und stürzte eine halbe Runde später. An der Stelle blies kräftiger Wind, dann rutsche ihm beim Einlenken das Vorderrad weg – das war’s, bis bald.»

Der Vizeweltmeister weiter: «Dann führte ich, hatte aber nicht die nötige Pace. Toprak und ich überholten uns ein paar Mal und seine Manöver in Kurve 1 hinein wurden immer aggressiver. Er bremste sich einfach vorbei und ließ mich die weite Linie nehmen. Ich dachte mir jedes Mal, echt jetzt? Ich wäre gerne mit ihm Rennen gefahren, aber er ließ das nicht zu. Er konterte sofort, ob Platz war oder nicht. Das hat er mit Jonathan auch so gemacht. Meine Hoffnung war, dass ich ihn aus der letzten Kurve heraus bis zum Zielstrich noch packe, aber das ging nicht auf. Mein Rückstand vor der letzten Kurve war zu groß und mein Vorderrad war eh schon die ganze Zeit am Rutschen. Podestplätze sind immer dann am schönsten, wenn du nicht mit ihnen rechnest.»

Ergebnis Superbike-WM, Portimão, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,691 sec 3. Loris Baz Ducati + 10,628 4. Michael Rinaldi Ducati + 12,901 5. Leon Haslam Honda + 13,305 6. Garrett Gerloff Yamaha + 13,596 7. Axel Bassani Ducati + 26,961 8. Leandro Mercado Honda + 28,826 9. Eugene Laverty BMW + 29,654 10. Christophe Ponsson Yamaha + 39,061 11. Isaac Vinales Kawasaki + 39,703 12. Samuele Cavalieri Ducati + 40,669 13. Tito Rabat Kawasaki + 41,275 14. Kohta Nozane Yamaha + 41,412 15. Jonas Folger BMW + 52,815 16. Loris Cresson Kawasaki + 52,894 17. Alvaro Bautista Honda > 1 min Out Michael vd Mark BMW Out Andrea Locatelli Yamaha Out Gabriele Ruiu BMW Out Lachlan Epis Kawasaki Out Jonathan Rea Kawasaki