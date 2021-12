Superbike-WM Jerez-Test: Die Zeiten um 14.45 Uhr

Die Herangehensweisen und Erwartungen für den einzigen größeren Superbike-WM-Wintertest vor dem Jahreswechsel sind höchst unterschiedlich. Am ersten von drei Tagen gibt bislang Jonathan Rea (Kawasaki) den Ton an.

Mittwoch, Donnerstag und Freitag dieser Woche können die Teams jeweils von 10 bis 18 Uhr in Jerez testen, aus dem Superbike-Fahrerlager sind die Werksteams von Kawasaki, Honda und BMW dabei. Weil auch einige MotoGP-Piloten fahren, findet der von Honda organisierte Test hinter verschlossen Türen statt.

Bislang Schnellster der Superbike-Fahrer ist der sechsfache Weltmeister Jonathan Rea in 1:40,065 min, womit der Kawasaki-Star eine Sekunde langsamer ist als die schnellste Rennrunde, gefahren von Alvaro Bautista 2019 im Sprintrennen mit dem weichen SCX-Hinterreifen und auf einer Ducati V4R in 1:39,004 min.



Kawasaki hat zwar einige Evolutionsteile für die ZX-10RR dabei, Riesenschritte sind mit dem diesjährigen Motorrad aber nicht mehr zu erwarten. Der an der Schulter verletzte Alex Lowes testet, ist aber nicht im Vollbesitz seiner Kräfte.

Von den vier BMW-Werksfahrern hat Loris Baz aus dem deutschen Team Bonovo action Premiere auf der M1000RR und ist bislang der Langsamste.



Michael van der Mark als Zweiter verliert aktuell 0,345 sec auf Rea. Er und sein SMR-BMW-Teamkollege Scott Redding werden am Nachmittag erstmals mit der ersten Ausbaustufe des neuen BMW-Motors ausrücken, die zweite Stufe kommt für den ersten Test im neuen Jahr und soll deutlich mehr Leistung haben als das diesjährige Aggregat.

Alles neu ist für die Honda-Piloten Iker Lecuona und Xavi Vierge, die nach einigen Jahren im GP-Sport erstmals auf einem Superbike sitzen. Honda hat bereits anklingen lassen, dass ihre Fahrer in diesem Jahr keine Kommentare zur CBR1000RR-R abgeben dürfen. Auch Redding hat einen Maulkorb, sein Ducati-Vertrag läuft noch bis 31. Dezember 2021.

Zeiten Superbike-WM Jerez-Test, Mittwoch, 14.45 Uhr:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:40,065 min

2. Michael van der Mark (NL), 1:40,410

3. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,895

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,333

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,420

6. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,710

7. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,898

8. Loris Baz (F), BMW, 1:42,669