Kawasaki Racing Team: «Endlich wieder im Rennmodus»

Das Kawasaki Racing Team mit Jonathan Rea und Alex Lowes hat die Winterpause hinter sich gelassen und eröffnet die Saisonvorbereitungen mit den Testfahrten auf dem «Circuito Angel Nieto» im spanischen Jerez.

Der zweite Vorsaisontest zur Vorbereitung auf die Superbike-WM 2022 findet am 26. und 27. Januar auf dem 4,423 Kilometer langen «Circuito de Jerez Angel Nieto» statt. Mit dabei ist das Kawasaki Racing Team mit seinen Fahrern Jonathan Rea und Alex Lowes. Basierend auf den Erkenntnissen, die bei den Dezember-Tests gewonnen worden, werden die beiden Werkspiloten das Kawasaki-Testprogramm mit der Ninja ZX-10RR in Jerez fortsetzen.

Der sechsfache Superbike-Weltmeister Jonathan Rea will 2022 seinen Titel zurückerobern, den er im vergangenen Jahr mit 13 Punkten Rückstand an den türkischen Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu verlor. Da er dem siebten Titelgewinn sehr nahe war, will Rea bei den Testfahrten die Reserven an der Bike-Performance erschließen, die ihm letztendlich helfen sollen, seine Krone im Jahr 2022 zurückzugewinnen.

«Wir haben zwei Tage in Jerez geplant», erklärte der 34-jährige Nordire. «Abhängig vom Wetter, dem Zeitplan und wie wir mit dem Testprogramm vorankommen, werden wir entscheiden, wie wir vorgehen. Unter Umständen könnten wir uns auch einen Tag für später im Jahr aufzuheben. Wir absolvierten im Dezember 2021 bereits einen sehr produktiven Test in Jerez. Unsere Crew hatte so die Gelegenheit, diese Daten durchzugehen und erste Rückschlüsse daraus zu ziehen. Wir werden jetzt sicher noch weitere Erkenntnisse zur Vorbereitung auf den Saisonstart gewinnen.»

«Ich blieb seit den Testfahrten am Ende des vergangenen Jahres zu Hause und habe meine Batterien so richtig aufgeladen», verriet Rea weiter. «Ich bin seit dem überhaupt nicht mehr gereist. Ich fühle mich frisch und freue mich darauf, endlich wieder auf einer Rennstrecke zu fahren und die Jungs aus meinem Team wieder zu sehen.»

Alex Lowes musste sich in der Saison 2021, die verletzungsbedingt unterbrochen wurde, mit dem achten Gesamtrang zufrieden geben und will im neuen Jahr den Anschluss zu den Top-Piloten wieder herstellen.

«Ich freue mich sehr darauf, 2022 wieder an die Arbeit zu gehen», sagte der 31-jährige Brite. «Ich habe mich über die Feiertage ausgeruht und einige Zeit mit meiner neuen Familie genossen. Jetzt fühle ich mich frisch und bereit, also: Auf in die neue Saison!»

Kawasaki-Racing-Teammanager Guim Roda meinte vor Testbeginn: «Der bevorstehende Test in Jerez wird unsere erste Streckenerfahrung im neuen Jahr sein. Nach einem langen Winter haben wir alle eine große Motivation und wollen endlich wieder in den Rennmodus übergehen. Nach dem Test im letzten Dezember haben wir an einigen Punkten gefeilt, um zu prüfen, wie wettbewerbsfähig wir im Vergleich zu 2021 sein können.»

«Alex hatte inzwischen genug Zeit, sich recht gut zu erholen», ergänzte Roda. «Und Johnny arbeitet mehr denn je daran, noch stärker als bisher in die Saison 2022 zu starten. Wir müssen viele kleine Details definieren, die wir brauchen, um einige Upgrades am endgültigen Rennpaket der Kawasaki Ninja ZX-10RR im Jahr 2022 vorzunehmen. Wir werden sehen, wie das in den nächsten zwei Tagen bei dem Test in Jerez läuft.»