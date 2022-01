Jerez-Test, 14 Uhr: Johnny Rea aus dem Stand grandios

Um Testtage zu sparen, verzichtete Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea auf den Mittwoch in Jerez. Bereits nach fünf Runden (!) war der Kawasaki-Star am Donnerstag schneller als alle anderen.

Mit 1:40,316 min hatte Alex Lowes am Mittwoch für die Bestzeit bei den Superbikes gesorgt, der Kawasaki-Werksfahrer blieb damit 0,026 und 0,179 sec vor den Honda-Piloten Xavi Vierge und Iker Lecuona. Weil sie ihr gesamtes Testprogramm am ersten Tag abarbeiten konnten, verzichten die beiden Spanier aus dem Team HRC auf den Donnerstag und sparen sich somit einen Testtag. Denn auch 2022 sind für die Stammfahrer nur zehn Testtage erlaubt.

Jonathan Rea sparte sich den Mittwoch und testet auch am Donnerstag nur einen halben Tag. Als der Nordire in der Mittagszeit erstmals auf den Circuito de Jerez fuhr, dauerte es lediglich fünf Runden, dass er mit 1:39,936 min die bis dahin schnellste Zeit fuhr. Nach zehn Runden um 14 Uhr hält er bereits bei 1:39,786 min. Auf seine eigene Bestzeit von Mitte Dezember (1:38,831 min), gefahren mit einem weichen SCX-Hinterreifen, fehlt dem sechsfachen Weltmeister nur noch eine knappe Sekunde.

In der Supersport-Klasse gibt weiterhin Niki Tuuli aus dem Team MV Agusta Reparto Corse mit der F3 800 die Pace vor. Der Finne verbesserte sich gegenüber Mittwoch um 3/10 sec und liegt damit gute 4/10 sec vor Can Öncü aus dem Team Kawasaki Puccetti.

Edeltester Kenan Sofuoglu sitzt nach seinem Ausflug mit der MV Agusta am Mittwoch wieder auf der gewohnten Kawasaki und ist fast so schnell wie Puccetti-Stammfahrer Yari Montella. Der Klassenneuling stürzte am Mittwoch einmal und am Donnerstag bereits zweimal, blieb aber glücklicherweise unverletzt.



Die ehemalige Supersport-300-Weltmeisterin Ana Carrasco wird mit der 600er kontinuierlich schneller, ist aktuell aber 6,2 sec langsamer als Tuuli.

Zeiten Jerez-Test, Donnerstag, 14 Uhr:



Superbike:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,786 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,643

3. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,105



Supersport:

1. Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, 1:42,525 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:42,976

3. Yari Montella (I), Kawasaki, 1:44,142

4. Kenan Sofuoglu (TR), Kawasaki, 1:44,299

5. Ben Currie (AUS), Kawasaki, 1:45,444

6. Jeffrey Buis (NL), Kawasaki, 1:46,206

7. Ana Carrasco (E), Kawasaki, 1:48,792

Zeiten Jerez-Test, Mittwoch (26. Januar):



Superbike:

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,316 min

5. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,342

6. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,495

7. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:40,921

– Jonathan Rea (GB), Kawasaki, keine Zeit



Supersport:

8. Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, 1:42,862 min

9. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:43,240

10. Yari Montella (I), Kawasaki, 1:44,203

11. Kenan Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:44,459

12. Ben Currie (AUS), Kawasaki, 1:46,090

13. Jeffrey Buis (NL), Kawasaki, 1:46,946

14. Ana Carrasco (E), Kawasaki, 1:49,545