Portimao-Test: Bautista so gut wie Razgatlioglu & Rea 08.02.2022 - 18:00 Von Ivo Schützbach

© GeeBee Images Alvaro Bautista zurück auf der Ducati

In Portimao treffen erstmals in diesem Winter die drei Superbike-Giganten Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati) aufeinander. Am Dienstag schenkten sie sich nichts.