Toprak Razgatlioglu mit Rennreifen nah am Pole-Rekord

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu aus dem Yamaha-Werksteam sorgte während der zwei Testtage in Barcelona für die überragende Bestzeit. Zuerst realisierte er nicht, was ihm für eine Fabelzeit gelungen ist.

Am Freitag war Toprak Razgatlioglu erstmals mit der Startnummer 1 des Champions unterwegs und hatte einen so schlechten Tag, dass er bereits ein schlechtes Omen witterte.



Dass es nicht an der Nummer lag, zeigte der 25-Jährige am Samstag, als er mit 1:40,571 min die mit Abstand schnellste Zeit während der beiden Testtage auf dem Catalunya-Circuit fuhr. Dem zweitplatzierten Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) nahm er 0,253 sec ab. Und was noch wichtiger ist: Zum Pole-Rekord von Tom Sykes (BMW, 1:40,408 min) fehlen ihm nur 0,163 sec. Wobei Razgatlioglu seine Zeit mit einem weichen SCX-Rennhinterreifen fuhr und Sykes mit einem Qualifyer! Seine eigene schnellste Rennrunde (1:41,493 min) aus dem Vorjahr unterbot Toprak um fantastische 0,922 sec.

«Am Samstag lief es sehr gut, wir konnten das Motorrad verbessern», hielt der Türke beim Treffen mit SPEEDWEEK.com fest. «Jetzt passt das Set-up und wir haben Grip. Das Lenkverhalten war nicht fantastisch, aber besser als am Freitag. Ich fuhr mit der neuen Schwinge und wir haben den Radstand sehr kurz gemacht, das ist gut für mehr Grip.»



Von seiner Bestzeit war der Weltmeister selbst überrascht. «Ich habe 1:41,5 auf dem Dashboard gesehen, wie am Freitag», schmunzelte Toprak. «Das war gut genug für mich. Dann merkte ich, dass das eine Runde mit 1:40,5 min war.»

Razgatlioglu blieb beim Februar-Test in Portimao mit dem Rennreifen unter dem Pole-Rekord, in Barcelona kratzte er daran. «Das hat viel mit den Bedingungen zu tun, weil es kühler als während der Saison ist», erklärte das Yamaha-Aushängeschild. «Da hat der Hinterreifen guten Grip. Nicht so gut wie bei einem Qualifyer, aber gut. Und wir haben das Motorrad verbessert. Es ist schön, dass wir zurückschlagen konnten, am Freitag waren wir verloren. Jetzt fühlt es sich wieder wie mein Motorrad an. Und ich mag diese Strecke, auch wenn ich in den langgezogenen schnellen Kurven normal nicht gut bin, weil die nicht zu meinem Stil passen. Ich mag enge Kurven, in denen ich Stop-and-go fahren kann. Ich werde aber auch in weiten Kurven besser und lerne jeden Tag etwas dazu.»

Razgatlioglu, Bautista und Rea sind die Namen, die von Experten am häufigsten als Favoriten für die am Wochenende 8.–10. April in Aragon beginnende Weltmeisterschaft genannt werden. Wie sieht das der Titelverteidiger? «Auch Rinaldi ist schnell und Gerloff. Es wird dieses Jahr einen großen Kampf geben.»

Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,110

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,971

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,253

Samstag (26. März):



Superbike:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,571 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati: 1:40,952

3. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,033

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,168

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,320

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,610

7. Scott Redding (GB), 1:41,636

8. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,724

9. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,735

10. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,744

11. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,946

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,999

13. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,509

14. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:42,763

15. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:43,305

16. Loris Baz (F), BMW, 1:43,761

17. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,823

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,855

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,400

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,110

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:46,971

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,253

Freitag (25. März):



Superbike:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,824 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,062

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:41,229

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,360

5. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,523

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,664

7. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:41,688

8. Xavi Vierge (E), Honda, 1:41,719

9. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,865

10. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,942

11. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,013

12. Iker Lecuona (E), Honda, 1:42,125

13. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:42,176

14. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:42,428

15. Loris Baz (F), BMW, 1:42,429

16. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:43,251

17. Ilya Mikhalchik (UA), BMW, 1:43,625

18. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,226

19. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:45,263

20. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, 1:45,539

21. Tati Mercado (RA), Honda, nicht gefahren



Supersport:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,442

2. Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:47,048

3. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:47,262