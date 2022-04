Philipp Öttl besser als das Ergebnis? «Rennen zählt» 08.04.2022 - 21:59 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Philipp Öttl im MotorLand

Mit Platz 11 am Freitag startete Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati in sein erstes Rennwochenende in der Superbike-WM. «Wir sind für das Rennen nicht so schlecht aufgestellt», meint der 25-Jährige.