Philipp Öttl (Ducati): «Haben viel richtig gemacht»

Mit zwei 13. Plätzen hatte Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) einen tadellosen Einstand in der Superbike-WM. Die Erwartungen wurden übertroffen und der Bayer zeigte, dass von ihm in Zukunft einiges zu erwarten ist.

In der Superbike-WM 2022 sehen wir 14 Werksmotorräder, dazu drei schnelle Ducati und eine starke Kawasaki. Dem Papierformat nach gibt es 17 Fahrer, die mindestens gleich gut sind wie Klassenneuling Philipp Öttl.



Nach zwei Jahren in der Supersport-WM (Gesamt-3. und -5.) stieg der 25-Jährige zu den Superbikes auf und kam mit der Ducati Panigale V4R auf Anhieb gut zurecht. «Mit den beiden 13. Plätzen in den Hauptrennen hat Philipp die Erwartungen übertroffen», urteilte der zweifache Weltmeister Sandro Cortese, der als Experte für ServusTV vor Ort war. «Das war ein guter Einstand.»

Öttl selbst beurteilt seine Leistung ähnlich. «Am Sonntag lief es besser als am Samstag», hielt der Ducati-Pilot fest. «Ich kam besser vom Start weg, wenn auch nicht optimal. Danach konnte ich meinen Rhythmus konstanter halten. In beiden Hauptrennen in den Punkten, das ist nicht so schlecht. Wenn man weiter nach vorne will, dann muss man alles richtig machen. Wir haben schon sehr viel richtig gemacht, aber ein bisschen was geht noch ab. Mit einem ganz guten Start kann ich mit meiner Pace auch Siebter werden. Ein siebter Platz, das ist nicht so schlecht. In den Rennen haben wir viel gelernt und mitgenommen.»

© Gold & Goose Willkommen zum zweiten Rennen in Aragón © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Rinaldi © Gold & Goose Laverty vor Baz © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Kohta Nozane © Gold & Goose Locatelli vor Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Baz und Lecuona © Gold & Goose Bautista und Rinaldi © Gold & Goose Vierge und Gerloff © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Rea, Bautista, Rinaldi, Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das zweite Superbike-Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rea, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Stunden nach dem Rennen brütete Öttl mit seiner Go-Eleven-Crew in der Box immer noch über den Daten, für SPEEDWEEK.com unterbrach er die Nachbearbeitung kurz.



«In Assen muss das Ziel sein, Aragon zu bestätigen», unterstrich der Süddeutsche. «Klar würde ich gerne im nächsten Rennen gewinnen, aber das wird nicht passieren. Ich möchte versuchen, meine Leistung Schritt für Schritt aufzubauen. Am liebsten würde ich schon in Assen in die Top-10 fahren, aber es geht nicht alles auf einmal. Wir müssen uns herantasten, das Team ist nicht unzufrieden.»

Zum ersten Mal musste der Moto3-GP-Sieger von Jerez 2018 drei Rennen an einem Wochenende fahren, über eine längere Distanz als gewohnt und mit einem deutlich schwereren und leistungsstärkeren Motorrad.



«Das ging gut, es war nicht schlecht», hielt Öttl fest. «Am Sonntagmorgen das Warm-up, dann das Superpole-Race und das zweite Hauptrennen – jetzt bin ich schon ein bisschen fertig. Das darf ich aber auch sein, ich habe heute ja nicht mehr viel vor. Es ist gescheit anstrengend, aber ich bin zufrieden, wie ich es weggesteckt habe. Ich habe im Winter richtig trainiert, darauf kann ich aufbauen.»

Ducati-Star Alvaro Bautista gewann beide Rennen am Sonntag und ist WM-Leader. Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi wurde zweimal Vierter und Axel Bassani zweimal Siebter. «Es ist wichtig, auf welchem Motorrad man sitzt», so Öttl. «Was mir vor allem fehlt, ist Erfahrung. Aber die wird jede Woche mehr. Dass ich verstehe, wann ich wie fahren muss.»



Mit seinen sechs WM-Punkten liegt der einzige deutsche Stammfahrer in der Gesamtwertung auf Rang 15.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW