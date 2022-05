Nach Lecuona und Vierge: Remy Gardner in der SBK-WM? 19.05.2022 - 09:14 Von Sarah Göpfert und Günther Wiesinger

© Gold & Goose Ratloser Remy Gardner – Superbike-WM die besser Option?

Als Moto2-Weltmeister wechselte Remy Gardner in die MotoGP, hat in sieben Rennen aber nur drei Punkte eingefahren. Nun spricht der Australier offen über einen möglichen Wechsel in die Superbike-WM.