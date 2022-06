Xavi Vierge ist operiert: Baldiges Okay für die Reha? 16.06.2022 - 18:47 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Nächste Woche will Xavi Vierge mit der Reha beginnen

Am Donnerstag wurde Honda-Werksfahrer Xavi Vierge von Dr. Mir in Barcelona an der sechsfach gebrochenen rechten Hand operiert. Beim nächsten Superbike-WM-Event Mitte Juli in Donington Park will er wieder fahren.