Donington, Grid Lauf 2: BMW jetzt in Startreihe 1

Das Sprintrennen am Sonntagvormittag heißt offiziell «Tissot Superpole Race». Der Name rührt daher, weil das Rennergebnis zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Rennen am Sonntagnachmittag definiert.

Im ersten SBK-Lauf am Samstagnachmittag und im Sprintrennen am Sonntagmorgen starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole.



Für das zweite Rennen am Sonntagnachmittag (Start in Donington ist 15 Uhr MEZ) gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.



Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Donington Park, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Loris Baz © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Der Start des 1. Rennens © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Alex Lowes & Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea & Álvaro Bautista © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Alex Lowes Zurück Weiter

Der größte Verlierer der Startplatz-Regel für das zweite Hauptrennen in Donington ist Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes, für den es drei Positionen von Startplatz 2 auf 5 zurückgeht. Größter Nutznießer ist Loris Baz aus dem deutschen BMW-Team Bonovo action, der sich um fünf Startpositionen von 14 auf 9 verbessert.



Chris Ponsson hat sich nach seiner Aufgabe im ersten Rennen am Samstag für den Rest des Wochenendes abgemeldet. Der Franzose aus dem Team Gil Motor Sport Yamaha brach sich in Misano das mehrfach rechte Schlüsselbein und ist seither rekonvaleszent.

Ergebnisse Sprintrennen:

1. Razgatlioglu, Yamaha

2. Rea, Kawasaki

3. Redding, BMW

4. Bautista, Ducati

5. Lowes, Kawasaki

6. Rinaldi, Ducati

7. Lecuona, Honda

8. Locatelli, Yamaha

9. Baz, BMW

10. Gerloff, Yamaha

11. Öttl, Ducati

12. Bassani, Ducati

13. Haslam, Kawasaki

14. Mahias, Kawasaki

15. Vierge, Honda

16. Hickman, BMW

17. Nozane, Yamaha

18. Mikhalchik, BMW

19. Mercado, Honda

20. Syahrin, Honda

21. Laverty, BMW

22. Tamburini, Yamaha

23. Bernardi, Ducati

24. König, Kawasaki

– Mackenzie, Yamaha

Ergebnisse Superpole:

1. Rea, Kawasaki

2. Lowes, Kawasaki

3. Razgatlioglu, Yamaha

4. Redding, BMW

5. Bautista, Ducati

6. Rinaldi, Ducati

7. Lecuona, Honda

8. Gerloff, Yamaha

9. Locatelli, Yamaha

10. Bassani, Ducati

11. Öttl, Ducati

12. Mahias, Kawasaki

13. Mackenzie, Yamaha

14. Baz, BMW

15. Haslam, Kawasaki

16. Vierge, Honda

17. Mercado, Honda

18. Mikhalchik, BMW

19. Tamburini, Yamaha

20. Laverty, BMW

21. Syahrin, Honda

22. Hickman, BMW

23. Nozane, Yamaha

24. Ponsson, Yamaha

25. König, Kawasaki

26. Bernardi, Ducati

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:



Reihe 1: Razgatlioglu, Rea, Redding



Reihe 2: Bautista, Lowes, Rinaldi



Reihe 3: Lecuona, Locatelli, Baz



Reihe 4: Gerloff, Bassani, Öttl



Reihe 5: Mahias, Mackenzie, Haslam



Reihe 6: Vierge, Mercado, Mikhalchik



Reihe 7: Tamburini, Laverty, Syahrin



Reihe 8: Hickman, Nozane, König



Reihe 9: Bernardi