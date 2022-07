Unbesiegbarer Toprak: «Einfach, Johnny zu überholen»

Nach dem Superbike-Wochenende in Donington Park gehört auch Toprak Razgatlioglu (Yamaha) zum elitären Club der Dreifach-Sieger. Jetzt muss sich der Weltmeister neue Ziele stecken.

Seit 2019 werden in der Superbike-WM drei Rennen pro Wochenende gefahren. Nur zwei Fahrer blieben bislang während eines Events ungeschlagen: Jonathan Rea (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati).



Weltmeister Toprak Razgatlioglu stand bereits bei sieben Veranstaltungen zweimal zuoberst auf dem Podium, doch in Donington Park gelang ihm zum ersten Mal das Triple.

In Magny-Cours 2021 fuhr er auch dreimal als Erster über den Zielstrich, nach einem Protest von Kawasaki im Superpole-Race wurde er aber auf Platz 2 zurückgestuft, weil er in der letzten Runde verbotenerweise neben der Strecke war.

«Partys mag ich nicht, aber jetzt geht es zu McDonald’s», schmunzelte Razgatlioglu nach seinem dritten Sieg am Sonntag. «Das machen wir immer so nach einem Sieg, dann gibt es zwei Big Mac – nur die Hauptrennen zählen.»

Toprak hatte die Rennen in England sämtlich unter Kontrolle, auch wenn ihm Rekordchampion Jonathan Rea in allen drei anfänglich heftige Gegenwehr leistete.

«Nach dem nicht so guten Start am Freitag, das Hinterrad hatte keinen Grip und drehte nur durch, hat mein Team herausragende Arbeit geleistet», lobte der Türke. «Jetzt fühlt sich mein Bike wieder wie letztes Jahr an und ich kann im typischen Toprak-Stil fahren. Hart bremsen und andere Fahrer überholen ist jetzt wieder sehr einfach. Das liegt daran, weil ich jetzt wieder Grip habe – keine Ahnung, was sie an der Abstimmung geändert haben. Nach dem Gewinn des WM-Titels war es mein großer Traum, drei Rennen an einem Wochenende zu gewinnen. Donington ist eine meiner Lieblingsstrecken, wir sind hier sehr stark. Jetzt muss ich über neue Ziele nachdenken, das war ein unglaubliches Wochenende.»

Razgatlioglu konnte seinen Rückstand auf WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati, Sturz/4./2.) innerhalb eines Wochenendes von 79 Punkten auf 43 reduzieren.



«Darauf schaue ich momentan nicht und konzentriere mich nur auf die Rennen», versicherte der 25-Jährige. «In Most werde ich wieder um Siege kämpfen, auch diese Strecke mag ich. Die Meisterschaft ist noch lange nicht vorbei, es kommen noch viele Rennen. Auch letztes Jahr kam ich erst spät ins Spiel.»