Philipp Öttl (Ducati): «Müssen das genau anschauen»

Mit dem Superbike fuhr Philipp Öttl zum ersten Mal in Donington Park, eine der schwierigsten Strecken im Kalender. Als Elfter und Zwölfter in den beiden Hauptrennen sammelte er weitere neun WM-Punkte.

Für das erste Hauptrennen am Samstagnachmittag war Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati vom 11. auf den 14. Startplatz strafversetzt worden, weil er in den freien Trainings zu langsam auf der Ideallinie unterwegs war und so erst Iker Lecuona (Honda) und dann Toprak Razgatlioglu (Yamaha) behinderte.



Der Bayer verbesserte sich im Rennen um drei Plätze und wurde Elfter. Das Sprintrennen am Sonntagvormittag beendete er ebenfalls als Elfter, zu Platz 8 fehlten ihm nur 2 sec.

Im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag ein ähnliches Bild. In der ersten Runde verlor Öttl drei Plätze, ins Ziel kam er als Zwölfter. Er war Teil einer Fünfergruppe mit Loris Baz, Lecuona, Garrett Gerloff und Xavi Vierge, die um Platz 9 kämpfte und innerhalb 1,7 sec ins Ziel kam. Zum Ärger des Deutschen war er der Vierte dieser fünf.

«Mein Start war nicht ideal, ich habe die verlorenen Plätze aber gleich wieder aufgeholt», schilderte Philipp SPEEDWEEK.com die Anfangsphase des dritten Rennens. «Ich habe von Samstag auf Sonntag viel gelernt, mein Start wurde stabiler. Es war nicht schlecht, ich bin in beiden Hauptrennen in die Punkte gefahren. Im zweiten Hauptrennen war ich 8 sec näher an der Spitze dran als im ersten. Ich wäre gerne unter die Top-10 gefahren – wir waren eh nahe dran. Wir müssen uns alles noch einmal genau anschauen, eigentlich war das ein gutes Wochenende. Es fehlt nicht viel, ich kam direkt hinter einem ehemaligen MotoGP-Fahrer ins Ziel. Die Schulter hat auch gut gehalten.»



Gesamt hat Öttl jetzt 29 Punkte auf dem Konto ist WM-13.