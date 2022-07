Donington, FP3: Loris Baz für Bonovo BMW auf Platz 2

Garrett Gerloff (GRT Yamaha) beendete das dritte freie Training der Superbike-WM in Donington Park als Schnellster, BMW kann den Aufwärtstrend mit der neuen Kalex-Schwinge fortsetzen.

In England wird es seit Mittwoch zunehmend wärmer, das Land steht vor einer ungewöhnlichen Hitzewelle. Die Trainings am Freitag fanden in Donington Park bei ungefähr 20 Grad Celsius statt, am Samstag wird es 25 Grad warm, am Sonntag 30. Bis Dienstag soll das Thermometer bis auf 40 Grad steigen, im Radio sendet die Regierung bereits Gesundheitswarnungen und Sicherheitshinweise.

Sorgen bereitet einigen Fahrern der Asphalt in Donington, der auch ohne Hitze stellenweise einem Flickenteppich gleicht. Alex Lowes erklärte SPEEDWEEK.com die Auswirkungen, wenn die Temperaturen für England ungewöhnlich hoch werden.



Als die Superbike-Piloten um 9 Uhr zum dritten freien Training ausrückten, England liegt gegenüber MEZ eine Stunde zurück, hatte es 17 Grad.



Die kombinierte Zeitenliste aus FP1 und FP2 wurde am Freitag von Kawasaki-Star Jonathan Rea angeführt, der Nordire war mit 1:27,016 min über eine halbe Sekunde schneller als der zweitplatzierte Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha). Rea war besser als bei seinem eigenen Rundenrekord (2019 in 1:27,166 min), zum Pole-Rekord von Tom Sykes (Kawasaki, 1:26,641 min) von 2017 fehlten ihm nur 0,375 sec.



Weil die Fahrer in den drei freien Trainings sämtliche Reifenmischungen einsetzen dürfen und das auch tun, vom harten Standard-Hinterreifen SCO über den weichen SCX bis hin zum Qualifyer SCQ, sind die Zeiten nur bedingt vergleichbar.



Im 30-minütigen FP3 waren einige Piloten bereits in ihrer zweiten fliegenden Runde schneller als am Freitag, zur Halbzeit war der Führende Razgatlioglu (1:27,371 min) bis auf 0,355 sec an der Freitags-Bestzeit dran.



Nach 17 Minuten übernahm Loris Baz aus dem deutschen Team Bonovo action BMW mit 1:27,201 min die Spitze, mit der neuen Kalex-Schwinge ist dem deutschen Hersteller ein gewaltiger Fortschritt gelungen.



Sieben Minuten vor Schluss fuhr Garrett Gerloff (GRT Yamaha) in 1:26,877 min mit dem SCQ-Hinterreifen die bis dahin schnellste Runde des Wochenendes. An den Texaner kam keiner mehr heran, er beendete die Session 0,324 sec vor dem Zweiten Baz und Razgatlioglu (+0,494 sec) auf Platz 3.



Lediglich fünf der 26 Fahrer konnten ihre Zeit vom Freitag nicht verbessern, unter ihnen Rea (4.) und Scott Redding (8.), die für das Rennen arbeiteten.



Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati zeigte als Neunter erneut eine tadellose Leistung.