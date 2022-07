Warum Axel Bassani (Ducati) im Sprintrennen versagte

Als bester Privatier begeisterte Axel Bassani bereits in einigen Rennen der Superbike-WM 2022. Im Superpole-Race in Donington Park ging der Ducati-Pilot aber unter.

Axel Bassani hat sich durch seine unbekümmerte Art und seinem gewinnenden Lächeln viele Freunde in der Superbike-WM gemacht. Auch fahrerisch zeigt der 22-Jährige bemerkenswerte Leistungen, zum Beispiel in seiner Rookie-Saison beim Meeting in Barcelona 2021 als Zweiter auf dem Podium im ersten Lauf. Sein bestes Ergebnis in der laufenden Saison ist Platz 4 im ersten Rennen in Misano.



2022 will sich Bassani in den Top-5 etablieren und regelmäßig mit Werkspiloten kämpfen. Am vergangenen Wochenende in Donington Park gelang ihm das im ersten Lauf als Fünfter souverän. Weil Álvaro Bautista gestürzt war, wurde Bassani sogar bester Ducati-Pilot.

Am Rennsonntag lief es für den Motocorsa-Piloten nicht ganz so gut. Nur Platz 12 im Superpole-Race mit 18 sec Rückstand, weshalb er zudem den zweiten Lauf von der elften Position in Angriff nehmen musste. Als Siebter holte er im zweiten Rennen aber wieder ein solides Finish.



«Das Superpole-Race war schwierig. Mein Start war an sich gut, mit dem SCX-Reifen war ich aber ein wenig auf verlorenen Posten. Die anderen Ducati-Piloten konnten den SCQ-Reifen verwenden, der bei mir aber nicht funktionierte. Außerdem hatten wir etwas am Set-up ausprobiert, mit dem ich mich nicht wohlfühlte», erklärte Bassani. «Für den zweiten Lauf sind wir deshalb auf die Abstimmung von Samstag zurückgegangen und ich konnte ein gutes Rennen fahren. Wenn man aber von weiter hinten startet, ist der Weg nach vorn mühsam – gerade in diesem Jahr, wo das Niveau weiter gestiegen ist. Wir kommen unserem Ziel, um ein Top-5-Finish zu kämpfen, aber langsam näher.»

Im zweiten Lauf war Bassani zwar erneut bester unabhängiger Fahrer, sein selbst gestecktes Ziel hat er aber verpasst.



«Ich möchte natürlich vor den Ducati-Werkspiloten im Ziel sein, dann wäre ich sehr glücklich», grinste der Motocorsa-Pilot, der auf den Platz von Michael Rinaldi im Aruba.it-Team schielt. «Wenn wir es schaffen, im Superpole-Race besser abzuschneiden, können wir die Saison als WM-Fünfter beenden. Deshalb werde ich mich zukünftig darauf konzentrieren, um im zweiten Hauptrennen einen Startplatz in der zweiten oder dritten Reihe zu bekommen.»

In der Gesamtwertung belegt Bassani nach Donington Park mit 88 WM-Punkten den achten Platz, neun Punkte vor dem erstarkten Scott Redding (BMW).