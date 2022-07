Böser Highsider von Lecuona: Ist er am Samstag fit?

Honda-Werksfahrer Iker Lecuona erlitt am Freitag bei der Superbike-WM in Most einen ordentlichen Dämpfer. Der Spanier stürzte schwer und klagte anschließend über Schmerzen im Bein und am Rücken.

Die beiden Honda-Fahrer Xavi Vierge und Iker Lecuona sind an diesem Wochenende erstmals auf der Rennstrecke in Most unterwegs. Während Vierge sich am Freitag in den freien Trainings den zehnten Platz sicherte, kam Lecuona auf Platz 11 – trotz eines schweren Sturzes im zweiten freien Training.

«Es war ein sehr herausfordernder Start in das Wochenende für mich. 0,8 Sekunden hinter der Spitze in der Session am Morgen war nicht so schlecht, denn ich habe die Strecke zuvor nicht einmal im TV gesehen», berichtete Lecuona anschließend. «Aber das Gefühl war nicht vorhanden, auf dem Motorrad fühlte ich mich nicht wohl. Weil sich das Bike sehr viel bewegte, konnte ich die Linien kaum halten, es war hart, die schnellen Rundenzeiten zu wiederholen, um konstant zu sein.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Most © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Track © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Positiv ging der Spanier in die zweite Session auf der 4,2 km langen Strecke. «Wir haben viel am Set-up verändert vor FP2, dann fühlte ich mich auch gleich in der ersten Runde gut. Leider habe ich in der zweiten Runde beim Richtungswechsel nach Kurve 7 die Kontrolle über mein Hinterrad verloren. Daraus entwickelte sich ein massiver Highsider, der mich hart auf dem Boden aufschlagen ließ», erklärte der 22-Jährige.

«Im Medical Center wurden keine Frakturen festgestellt, zum Glück. Dennoch habe ich Schmerzen in meinem rechten Bein und am Rücken. Ich muss mich bis zum Samstag etwas erholen», stellte Lecuona klar.

Vierge war hingegen nicht unzufrieden mit den ersten Runden auf der Strecke in Tschechien. Er zog nach FP2 ein erfreuliches Resümee. «Es war ein positiver Tag für uns, an dem wir eine weitere neue Strecke kennenlernten. Most ist sehr schwierig und körperlich anstrengend für die Fahrer. Wir haben zwischen FP1 und FP2 Änderungen vorgenommen, dabei haben wir sehr gut gearbeitet, denn ich war in der Lage, schneller und deutlich konstanter in der Session am Nachmittag zu fahren», so der ehemalige Moto2-Fahrer.

«Ich bin zufrieden mit diesem Tag, das Ziel ist es, am Samstag genau so weiter zu machen. Die Wettervorhersage ist nicht gut, es sieht nach Regen aus am ganzen Tag. Wir müssen also auf alles vorbereitet sein für das Qualifying und Rennen 1», merkte Vierge abschließend an.