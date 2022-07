Alvaro Bautista: Der Honda-Albtraum ist vergessen

Superbike-WM-Leader Alvaro Bautista fährt zum ersten Mal mit der Ducati Panigale V4R in Most, den Freitag beendete er als Vierter. «Mir kommt es vor, als würde ich auf einer anderen Strecke fahren», meinte er.

«Für mich ging es am Freitag darum, die richtige Übersetzung zu finden und die beiden Hinterreifen-Optionen zu testen», erzählte Alvaro Bautista nach Platz 4. In der kombinierten Zeitenliste der beiden 45-minütigen freien Trainings verliert der Spanier 0,365 sec auf den Schnellsten Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Scott Redding (BMW) und Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi direkt vor ihm waren nur einen Wimpernschlag schneller.

Mit Schaudern denkt Bautista an seine Most-Premiere 2021, damals mühte er sich mit der Honda Triple-R auf die Plätze 7, 9 und 10. «Ich genieße die Strecke jetzt mehr als letztes Jahr», bemerkte er 37-Jährige. «Als würde ich auf einer anderen Strecke fahren. Je leichter es einem fällt, desto mehr Vertrauen bekommt man – und umso mehr Rückmeldungen vom Motorrad. Letztes Jahr war ich in jeder Kurve nahe am Limit, jetzt fühle ich mich wohler und muss nicht mehr so sehr an die Grenze gehen. Ich habe in den Trainings aber so viele Dinge probiert, dass ich nicht dazu kam, eine Rennsimulation zu machen. Trotzdem bin ich zuversichtlich. Für mich ist immer das Gefühl entscheidend: Wenn das stimmt, bekomme ich auch keine Schwierigkeiten mit den Reifen.»

Bautista leidet noch an den Nachwirkungen seines Sturzes im ersten Hauptrennen in Donington Park, wo er mit der rechten Hand auf dem Asphalt aufprallte. In Most kühlt er seine Hand nach jeder Session mit Eis, wie er es auch am vergangenen Wochenende in Misano beim Race of Champions getan hat. «Es wird besser, ist aber noch nicht gut», hielt der WM-Führende fest. «Die Hand wird müde und schwillt an, glücklicherweise ist nichts gebrochen, nur die Bänder und Sehnen sind etwas überdehnt.»