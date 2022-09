Razgatlioglu überzeugt: Yamaha gutes Bike für Gardner

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu haderte am Freitag auf nasser Strecke in Magny-Cours mit der Abstimmung seiner Yamaha. Interessanter ist, was er über seinen zukünftigen Markenkollegen Remy Gardner sagt.

Die Zeiten im FP1 in Magny-Cours sagen nichts aus, weil es nach ein paar Minuten zu regnen begann. Wer nicht gleich zu Beginn eine schnelle Runde drehte, landete in der Tageswertung weit hinten. Denn das FP2 fand auf nasser Strecke statt.



Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu wurde im FP1 Dritter, im FP2 Zehnter. In der kombinierten Zeitenliste bedeutet das ebenfalls Position 3, weil 18 der 24 Fahrer ihre Bestzeit zu Beginn von FP1 fuhren.

«Ein seltsamer Tag, wenigstens konnte ich mal im Nassen trainieren», fasste der Weltmeister seinen Freitag zusammen. «Langsam fand ich Vertrauen, Johnny war aber sehr schnell im Regen. Ich hatte zu wenig Grip und konnte deswegen nicht genügend Schräglage fahren. Es sieht so aus, als würde es Samstagmorgen erneut regnen, dann werde ich ein anderes Regen-Set-up probieren.»

«Ich werde erneut versuchen, alle drei Rennen zu gewinnen», formulierte Toprak seine Ziele. «Letztes Jahr war ich hier sehr schnell, wir haben viele Daten und kennen das Motorrad. Für Johnny gilt dasselbe. Deswegen ist mir das egal mit dem Wetter, das ändert nichts für mich. Wie gut ich im Nassen auf der Bremse sein werde, weiß ich nicht – im Trockenen bin ich immer stark. Bei Mischverhältnissen bin ich mit Slicks auch sehr schnell.»





SPEEDWEEK.com berichtete am Freitag exklusiv, dass Moto2-Weltmeister Remy Gardner, dieses Jahr für das Team Tech3 KTM in der MotoGP-Klasse am Start, für nächste Saison in die Superbike-WM und zu GRT Yamaha wechselt.



«Wenn du aus dem MotoGP-Paddock zu den Superbikes kommst, wollen alle zuerst eine Ducati fahren, weil das ein sehr schnelles Motorrad ist», hielt Razgatlioglu fest. «Die Yamaha ist aber auch ein sehr starkes Bike. Auf den Geraden nicht so schnell wie die Ducati, aber in den Kurven sehr gut. Ich glaube, dass die Yamaha gut für ihn (Remy Gardner – der Autor) ist. Die Kawasaki und Yamaha sind sehr ähnlich und BMW holt auf.»

Ergebnis Superbike-WM: Magny-Cours, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:49,379 min 2. Axel Bassani Ducati 1:50,407 + 1,028 sec 3. Alex Lowes Kawasaki 1:51,018 + 1,639 4. Alvaro Bautista Ducati 1:51,118 + 1,739 5. Michael Rinaldi Ducati 1:51,393 + 2,014 6. Garrett Gerloff Yamaha 1:51,755 + 2,376 7. Scott Redding BMW 1:52,206 + 2,827 8. Kohta Nozane Yamaha 1:52,423 + 3,044 9. Michael van der Mark BMW 1:52,487 + 3,108 10. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:52,538 + 3,159 11. Andrea Locatelli Yamaha 1:52,552 + 3,173 12. Lucas Mahias Kawasaki 1:52,587 + 3,208 13. Iker Lecuona Honda 1:52,789 + 3,410 14. Loris Baz BMW 1:52,893 + 3,514 15. Leandro Mercado Honda 1:53,070 + 3,691 16. Xavi Vierge Honda 1:53,100 + 3,721 17. Hafizh Syahrin Honda 1:53,152 + 3,773 18. Philipp Öttl Ducati 1:53,525 + 4,146 19. Oscar Gutierrez Kawasaki 1:53,761 + 4,382 20. Christophe Ponsson Yamaha 1:54,841 + 5,462 21. Eugene Laverty BMW 1:55,025 + 5,646 22. Roberto Tamburini Yamaha 1:55,404 + 6,025 23. Oliver König Kawasaki 1:55,865 + 6,486 24. Luca Bernardi Ducati 1:58,731 + 9,352