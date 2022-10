Van der Mark: «Großartige Möglichkeit für Tom Sykes»

Nach 13 Jahren in der Superbike-WM tut sich Tom Sykes mit der Ducati V4R in der Britischen Meisterschaft 2022 schwer. BMW-Werksfahrer Michael van der Mark ist überzeugt: Die SBK-Rückkehr des Engländers wäre für alle gut.

Bis zum vorletzten Event der Britischen Superbike-Meisterschaft in Donington Park hat es gedauert, dass Tom Sykes zum ersten Mal in diesem Jahr gewann. Vor seiner famosen Karriere in der Superbike-WM verdiente sich der inzwischen 37-Jährige von 2003 bis 2008 auf den eigenwilligen Rennstrecken in Großbritannien seine Sporen.

Doch nach 13 Jahren auf einigen der modernsten Anlagen der Welt tut sich Sykes mit der Ducati Panigale V4R auf den teilweise engen Pisten mit überschaubaren Sturzräumen erstaunlich schwer, lediglich mit seinen zwei Siegen in Donington Park am vergangenen Wochenende konnte er seine Klasse zeigen.

Dabei ist Sykes mit einem WM-Titel, 34 Siegen und 114 Podestplätzen der nach Jonathan Rea erfolgreichste, noch aktive Superbike-Pilot. Mit 51 Pole-Positions ist er Rekordhalter, was seinen puren Speed unterstreicht.

Sykes hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er in die Superbike-WM zurück will; Verhandlungen mit Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti sowie Steve Guttridge, Kawasakis höchstem Racing-Manager in Europa, laufen seit Juli. In BSB plant kein Team mit dem Weltmeister von 2013, alle rechnen fest mit seiner Rückkehr in die Weltmeisterschaft.

«Tom will zurück in die WM und auf eine Kawasaki», sagte BMW-Werksfahrer Michael van der Mark im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Er hatte gute Ergebnisse mit diesem Motorrad und ist sehr motiviert. Er ist ein schneller und sehr erfahrener Pilot, meinem Gefühl nach kann er auf der Kawasaki noch einiges zeigen. Das ist eine großartige Möglichkeit für ihn, er wäre gut für die Meisterschaft.»

Die Superbike-WM-Teams für 2023:



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Hafizh Syahrin (MAL), ?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Gutierrez?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Motoxracing Yamaha: Tamburini?



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Fores?



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt