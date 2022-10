Portimao, FP3: Razgatlioglu blamierte die Gegner

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fuhr im dritten freien Training in Portimao am Samstagmorgen in seiner eigenen Welt. Jonathan Rea und Alvaro Bautista verloren über eine halbe Sekunde.

Toprak Razgatlioglu hat auf seiner Yamaha R1 am Freitag mit 1:40,720 min für die Bestzeit gesorgt und war damit 0,245 sec schneller als der Zweite Michael Rinaldi (Aruba.it Ducati).

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Portimão, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Das Bike von Michael van der Mark © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jake Gagne © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Xavier Vierge Zurück Weiter

Obwohl die Fahrer in Portimao keinen Qualifyer von Alleinausrüster Pirelli zur Verfügung haben, sind die Zeiten auf einem erstaunlichen Niveau.



Zum Vergleich: Der Pole-Rekord im Autodromo do Algarve wird seit 2021 von Razgatlioglu (Yamaha) gehalten und steht bei 1:40,219 min. Die schnellste Rennrunde fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) 2019 im Sprintrennen in 1:41,272 min.

Im 30-minütigen FP3 am Samstagmorgen blieben die Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea und Alex Lowes gleich zu Beginn unter 1:41 min, in der vierten fliegenden Runde war Rea mit 1:40,727 min bis auf 0,007 sec an Topraks Bestmarke vom Freitag dran.

Zur Halbzeit fuhr Andrea Locatelli 0,014 sec schneller als Rea und übernahm die Führung. Nach 20 Minuten gelang dessen Pata-Yamaha-Teamkollege Razgatlioglu mit 1:40,121 min die überragende Bestzeit, der 25-Jährige blieb auf Rennreifen unter dem Pole-Rekord!



Toprak beendete das Training mit 0,592 sec Vorsprung als Erster, dem Türken folgen Locatelli, Rea, Lowes und Bautista.

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati brillierte als Sechster. Scott Redding brachte die beste BMW auf Platz 7 und Iker Lecuona die schnellste Honda auf Position 8.



Marvin Fritz (iXS YART Yamaha) verpasste nach seinem Sturz am Freitag eine halbe Stunde des FP2 und landete in der dritten Session mit 3,9 sec Rückstand nur auf dem vorletzten Rang.



US-Superbike-Champion Jake Gagne, der wie Fritz in Portugal mit Wildcard dabei ist und ebenfalls eine Yamaha fährt, wurde immerhin 16.

Ergebnisse Superbike-WM Portimao FP3:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:40,121 min

2. Andrea Locatelli, Yamaha, +0,592 sec

3. Jonathan Rea, Kawasaki, +0,606

4. Alex Lowes, Kawasaki, +0,716

5. Alvaro Bautista, Ducati, +0,767

6. Philipp Öttl, Ducati, +0,794

7. Scott Redding, BMW, +0,841

8. Iker Lecuona, Honda, +0,899

9. Xavier Vierge, Honda, +0,905

10. Garrett Gerloff, Yamaha, +0,908

11. Axel Bassani, Ducati, +1,170

12. Loris Baz, BMW, +1,266

13. Michael van der Mark, BMW, +1,456

14. Michael Rinaldi, Ducati, +1,675

15. Eugene Laverty, BMW, 1,794

16. Jake Gagne, Yamaha, +1,834

17. Lucas Mahias, Kawasaki, +1,862

18. Roberto Tamburini, Yamaha, +1,928

19. Hafizh Syahrin, Honda, +2,280

20. Tati Mercado, Honda, +2,397

21. Kohta Nozane, Yamaha, +2,452

22. Luca Bernardi, Ducati, +2,757

23. Leon Haslam, Kawasaki, +2,804

24. Chris Ponsson, Yamaha, +2,835

25. Marvin Fritz, Yamaha, +3,902

26. Oliver König, Kawasaki, +4,101