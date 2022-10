Razgatlioglu dachte über Bautista: «Jetzt ist genug!»

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) eroberte im ersten Rennen in Portimao seinen neunten Saisonsieg. Doch in der Gesamtwertung liegt er 54 Punkte hinter Alvaro Bautista (Ducati), der Zweiter wurde.

Das erste Superbike-Rennen wurde von der Rennleitung von 21 auf 14 Runden verkürzt, weil es nach dem schweren Unfall von Victor Steeman in der 300er-Klasse mit deutlicher Verspätung gestartet wurde.

Die ersten fünf Runden führte Jonathan Rea, der sich mit der Rekordzeit 1:39,610 min die Pole-Position gesichert hatte. Dann übernahm Toprak Razgatlioglu die Führung und gab diese bis zum Schwenken der schwarz-weiß-karierten Flagge nicht mehr ab. «El Turco», wie seit neuestem auf seinem Hintern steht, gewann 0,657 sec vor WM-Leader Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) sein neuntes Rennen in diesem Jahr, sein 27. insgesamt.

«Die ersten Runden habe ich nicht gepusht, den Hinterreifen geschont und geschaut, was Johnny macht», erzählte der Weltmeister in kleiner Journalistenrunde. «Als ich an ihm vorbei war, fuhr ich meinen Strich. Ich wusste, dass meine Pace sehr stark ist. Die letzten fünf Runden sah ich meinen Vorsprung und fuhr entspannter. Die letzten zwei Runden kam Bautista näher, ich ging deswegen aber kein Risiko ein und fuhr normal weiter. In Barcelona gewann Bautista dreimal – da sagte ich mir, dass jetzt genug ist, in Portimao muss ich gewinnen.»

Im Qualifying sorgte Toprak für eine Kuriosität. «Ich vergaß beide Knieschleifer», bemerkte er. «Ich quatschte mit dem Team und vergaß sie. Dann fuhr ich hinter Locatelli, streckte in der ersten Kurve mein Knie raus und wäre beinahe weggerutscht. Ich riss mich dann zusammen und fuhr wie Tom Sykes, mit stop and go. Meine schnellste Runde fuhr ich ohne Knieschleifer. Als ich sie dann im nächsten Versuch dran hatte, kam ich nicht mehr auf meine Zeit. Vielleicht mache ich das in der nächsten Superpole wieder so. Ich mag es eh nicht, wenn ich auf Startplatz 1 stehe, weil mich das im Rennen zusätzlich unter Stress setzt.»

Nach 25 von 36 Rennen hat Razgatlioglu 360 Punkte und als Zweiter um 54 weniger als der Führende Bautista. «Es ist nicht gut für die Meisterschaft, dass immer nur Alvaro, Johnny und ich kämpfen», meinte der Yamaha-Star. «Es wäre besser, wenn mehr Leute gewinnen könnten. Die Pace dieses Jahr ist deutlich gestiegen. Vielleicht können nächstes Jahr auch andere vorne mitmischen, Bassani hat sich stark verbessert.»

Ergebnis Superbike-WM: Portimão, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,657 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,032 4. Axel Bassani Ducati + 4,471 5. Alex Lowes Kawasaki + 4,562 6. Andrea Locatelli Yamaha + 8,805 7. Michael Rinaldi Ducati + 12,614 8. Xavi Vierge Honda + 17,290 9. Loris Baz BMW + 17,450 10. Garrett Gerloff Yamaha + 17,719 11. Iker Lecuona Honda + 21,391 12. Philipp Öttl Ducati + 21,628 13. Lucas Mahias Kawasaki + 22,972 14. Michael vd Mark BMW + 25,808 15. Eugene Laverty BMW + 29,879 16. Roberto Tamburini Yamaha + 30,268 17. Luca Bernardi Ducati + 30,919 18. Scott Redding BMW + 33,785 19. Jake Gagne Yamaha + 34,173 20. Kohta Nozane Yamaha + 38,133 21. Marvin Fritz Yamaha + 39,000 22. Christophe Ponsson Yamaha + 41,101 23. Leandro Mercado Honda + 47,660 24. Oliver König Kawasaki > 1 min out Leon Haslam Kawasaki out Hafizh Syahrin Honda