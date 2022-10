Marvin Fritz: Resultate sind nicht die ganze Story

Zu Punkten reichte es für Marvin Fritz bei seinem Wildcard-Einsatz bei der Superbike-WM in Portimao nicht. Doch der Blick auf die Rundenzeiten verrät, dass er mit seiner Endurance-Yamaha ordentliche Arbeit geleistet hat.

Betrachten wir die Ergebnisse, sind die Ränge 21, 17 und 17 von Marvin Fritz in den Rennen im 26 Mann starken Feld in Portugal solide. Es war erst das vierte Mal, dass der 29-Jährige in der Superbike-WM mitmischte, normal bestreitet er für Yamaha die Endurance-WM.

Bei seinem ersten Wildcard-Einsatz 2021 in Most konnte er mit Platz 10 im ersten Rennen glänzen. In Jerez 2021 scheiterte er mit 16. Plätzen in den Hauptrennen ebenso knapp an den Punkterängen wie bei seinem dritten Auftritt in Estoril, wo er im Mai 2022 als Ersatz für den verletzten Roberto Tamburini in den zwei Hauptrennen für das Team Motoxracing Yamaha 16. und 17. wurde.

Zu erwähnen ist, dass Fritz in Most und Jerez mit seinem Endurance-Bike unterwegs war, so war es auch am vergangenen Wochenende in Portimao.

«Ein Sponsor von mir, Peter Schmidt, hat eine Zerspanungstechnik-Firma bei Coburg, er hat mir diesen Start ermöglicht», erzählte Marvin SPEEDWEEK.com im Auflieger des Yamaha Austria Racing Teams. «So ein Start ist immer ein Traum, wir wussten aber auch, dass es schwierig wird. Die Superbike-Fahrer sind alle voll drin, deren Saison ist bald vorbei. Für mich ist die Langstrecken-Saison vorüber, damit konnte ich mehr Risiko gehen und hatte den Kopf frei. Ich fuhr mit dem gleichen Bike wie in der EWC, das war gut, ich musste mich nicht umstellen. Das Bike steht aber ganz anders da: Es ist hinten viel härter abgestimmt, 15 mm länger und wegen der Pirelli-Reifen stellst du auch die Elektronik komplett anders ein.»

Im ersten freien Training fuhr Fritz 1:43,6 min und landete als 22. vor Kohta Nozane auf einer Werks-R1. «Mit dieser Zeit wäre ich im gleichen Training im Vorjahr 16. gewesen», brachte der Yamaha-Pilot die rasante Entwicklung im Rennsport auf den Punkt. «Das Feld hat sich brutal gemacht. Im FP2 hatte ich einen Highsider in der letzten Kurve vor Start/Ziel, im FP3 konnte ich auch nicht viel fahren, weil wir nach dem Sturz Probleme mit der Elektronik hatten. Im Endeffekt habe ich FP2 und FP3 verpasst, was natürlich schlecht ist, wenn man vorab keinen Test hatte und etwas zeigen will.»

Fritz qualifizierte sich für Startplatz 23 und wurde im ersten Rennen 21. «Über die Platzierung bin ich natürlich nicht glücklich, mit meiner Leistung aber schon», hielt Marvin fest. «Ich konnte in der Superpole 1:41,9 min fahren.»

In den ersten zehn Runden des Sprintrennens am Sonntag fuhr Fritz 7 sec schneller als über die gleiche Distanz im ersten Hauptrennen. Im zweiten Hauptrennen konnte er sich um weitere 2,5 sec verbessern. «Wir haben uns stetig gesteigert», betonte der Badener. «Die Zuschauer sehen Platz 17 und sagen, das ist nichts Spezielles. Aber für uns waren das Riesenschritte. Yamaha und auch mein Teamchef Mandy Kainz waren glücklich, dass wir uns so steigern konnten. Unsere Leistung passte, auch wenn die Ergebnisse das nicht widerspiegeln. Wer sich auskennt, hat es gesehen.»