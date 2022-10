Alex Lowes (Kawasaki): Gabel auf Block, Pace wie Rea

Seit Magny-Cours fährt Alex Lowes näher an den Top-3 als je zuvor. Beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Portimão fühlte sich der Kawasaki-Pilot zeitweise stärker als Rekordweltmeister Jonathan Rea.

Alex Lowes ist in der Superbike-WM 2022 drauf und dran, seine beste Saison seit seinem Wechsel zu Kawasaki zu erreichen. Nach Portimão steht der Engländer als WM-Sechster bei 189 Punkten. Bei den drei ausstehenden Überseerennen sind maximal 186 Punkte zu gewinnen. 2021 hatte Lowes 213 Punkte eingefahren.

Und die Ergebnisse von Lowes waren zuletzt konstant gut! Sein bestes Wochenende hatte er in Magny-Cours mit drei vierten Plätzen. Am vergangenen Wochenende fuhr der 32-Jährige die Positionen 5, 4 und 5 ein, womit er sich um zwei WM-Ränge verbesserte und nur noch sieben Punkte hinter dem WM-Fünften, Yamaha-Pilot Andrea Locatelli, liegt.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Cluzel, Caricasulo, De Rosa © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Hannes Soomer © Gold & Goose Caricasulo, Aegerter, Oncu © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Baldassarri, Manzi, Caricasulo © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose De Rosa, Aegerter, Öncü Zurück Weiter

Den Grundstein für seine guten Rennergebnisse legte Lowes mit Platz 3 in der Superpole, noch vor WM-Leader Álvaro Bautista (4./Ducati).

«Ich denke, immer wenn man in der Nähe von Johnny, Toprak oder Álvaro ist, fährt man ziemlich gut», grinste Lowes. «Im ersten Rennen selbst fühlte ich mich recht gut und hatte eine ordentliche Pace. Am Ende lieferte ich mir ein gutes Duell mit Axel. Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, dass meine Pace ohne diesen Kampf ein wenig schneller gewesen wäre. In der Superpole-Race kam ich wieder an Jonathan heran und fühlte mich sogar ein bisschen stärker als er. Im zweiten Rennen ging die Gabel vollem Tank auf Block, was mich für fünf oder sechs Runden zurückwarf. Dadurch konnte ich nicht mit den Jungs an der Spitze mitfahren. Ab Rennmitte des hatte ich die gleiche Pace wie Jonathan. Ich kann zufrieden sein. Ich habe bis zum Ende gepusht und habe auf Rinaldi aufgeholt. Mehr war nicht drin.»