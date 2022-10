Überragender Alvaro Bautista: WM-Titel rückt näher

Mit dem Sieg im ersten Superbike-Rennen in San Juan Villicum hat Ducati-Star Alvaro Bautista einen großen Schritt Richtung WM-Titel gemacht. Toprak Razgatlioglu und Johnny Rea liegen jetzt 80 und 87 Punkte zurück.

Wie abgeklärt und souverän Alvaro Bautista dieses Jahr Rennen gewinnt, verlangt einem Respekt ab. Sicher, der Spanier ist klein und leicht und seine Ducati Panigale V4R beschleunigt wie eine Rakete. Doch seine Markenkollegen verfügen über nahezu identisches Material und sind von seinen Galavorstellungen weit entfernt.

Bautista hatte viel Glück, dass er bei dem überhasteten Überholversuch von Toprak Razgatlioglu in der ersten Runde des ersten Rennens in Argentinien nicht abgeräumt wurde – für den Türken endete er im Kiesbett. Zwar konnte der Weltmeister weiterfahren und noch bis auf Platz 15 nach vorne preschen, doch als Lohn gab es lediglich einen Punkt.

Bei noch acht Läufen und 161 zu vergebenden Punkten hält Bautista vor den beiden Rennen am heutigen Sonntag bei 80 Punkten Vorsprung auf Razgatlioglu (Yamaha) und 87 auf Jonathan Rea (Kawasaki), der im ersten Rennen mit 5,1 sec Rückstand nach einem sehenswerten Kampf mit Axel Bassani (Motocorsa Ducati) Zweiter wurde.

«Ich muss mich bei Ducati und meinem Team bedanken, sie haben mir wieder einmal ein sehr gutes Motorrad hingestellt», dachte Bautista in der Minute seines Triumphes an die Leute im Hintergrund. «Bereits in der Superpole waren wir unglaublich schnell. Für das Rennen war ich sehr zuversichtlich, weil ich wusste, dass ich eine sehr gute Pace habe. Entscheidend war die erste Runde, dass ich nicht in zu viele Kämpfe verwickelt werde und keine Fehler mache. Dann führte ich und hatte sehr viel Glück, als Toprak an mir vorbeischoss und stürzte. Ich hatte sogar das Gefühl, dass er mich am Vorderreifen berührte – es war wirklich sehr eng. Anschließend brauchte ich einige Runden, um zu verarbeiten was passiert war und verlor unglücklicherweise einige Positionen. Als ich realisierte, dass ich einige Zehntelsekunden schneller fahren kann als die anderen in der Spitzengruppe, entschied ich mich, ohne etwas zu riskieren in Führung zu gehen und meine Runden abzuspulen.»

Bautistas Leistung war einmal mehr demoralisierend für Razgatlioglu und Rea. Denn sie wissen, dass der 37-Jährige auch in den Rennen am Sonntag stark sein wird, ebenso beim Finale auf Phillip Island in Australien. Und selbst wenn das Ducati-Aushängeschild in Indonesien kein Siegkandidat sein sollte, wird er schnell sein. In 28 Rennen in diesem Jahr hatte Bautista nur einen Sturz in Donington Park – in Magny-Cours wurde er von Rea abgeräumt. Davon abgesehen stand er außer im Sprintrennen in England (Platz 4) immer auf dem Podium – sagenhafte 25 Mal!

Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Axel Bassani Ducati + 6,689 4. Iker Lecuona Honda + 11,917 5. Michael Rinaldi Ducati + 13,882 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,507 7. Scott Redding BMW + 18,402 8. Andrea Locatelli Yamaha + 18,869 9. Xavi Vierge Honda + 19,540 10. Michael vd Mark BMW + 24,661 11. Lucas Mahias Kawasaki + 31,397 12. Xavi Fores Ducati + 32,969 13. Garrett Gerloff Yamaha + 35,081 14. Eugene Laverty BMW + 36,961 15. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 39,885 16. Loris Baz BMW + 40,371 17. Philipp Öttl Ducati + 44,885 18. Kohta Nozane Yamaha + 45,220 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Maximilian Scheib Honda > 1 min 21. Marco Solorza Kawasaki > 1 min out Leandro Mercado Honda