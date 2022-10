Ernüchterung für BMW-Fahrer: Wieder großer Rückstand

Mit den Startplätzen 5 und 6 zeigten die BMW-Piloten Scott Redding und Loris Baz bei der Superbike-WM in San Juan eine gute Qualifying-Leistung. Im ersten Rennen war von diesem Speed nichts zu sehen.

Während Scott Redding und Loris Baz in Argentinien als Fünfter und Sechster eine ordentliche Superpole fuhren, wurden es für ihre BMW-Kollegen Michael van der Mark und Eugene Laverty nur die Startplätze 14 und 18.



Im ersten Rennen das umgekehrte Bild: Für Redding und Baz ging es rückwärts auf die Positionen 7 und 16, während sich van der Mark auf Platz 10 und Laverty auf Rang 14 verbesserte.



Besonders bitter: Redding als Schnellster auf einer M1000RR verlor 18,4 sec auf Sieger Alvaro Bautista (Ducati).

© Gold & Goose Willkommen zurück in San Juan, Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani, Álvaro Bautista & Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl & Loris Baz © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Superpole - Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen - Jonathan Rea, Álvaro Bautista & Axel Bassani Zurück Weiter

«Das Qualifying war ganz gut», meinte Redding. «Ich hatte generell in den heißen Bedingungen ein paar kleine Probleme mit dem Bike, am Samstagvormittag war es zum Glück ein bisschen kühler. Wir haben uns für die zweite Startreihe qualifiziert, was immer gut ist. So gingen wir ins erste Rennen, und in der ersten Hälfte des Rennens habe ich mich auf dem Bike recht gut gefühlt. Wir sind in der Spitzengruppe gefahren, was nicht so schlecht war. Dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht und bekam dann beim Verzögern des Bikes Probleme. Das hat mir das Leben etwas schwerer gemacht. Am Ende wurde ich Siebter – das war nicht so schlecht, aber für Sonntag möchten wir etwas finden.»

«Ich habe in den ersten fünf, sechs Runden zu viele Fehler gemacht und deshalb eine Menge Positionen verloren», hielt Baz fest. «Wir hatten für die Superpole eine Änderung an der Abstimmung vorgenommen. Das hat in der Superpole super funktioniert, aber für das Rennen war es zu viel. Ich hatte überhaupt kein Gefühl für die Front und habe oft einen Sturz gerade noch verhindert, bis ich am Ende doch gestürzt bin. Ich habe das Bike wieder aufgehoben und bin weitergefahren. Leider bin ich außerhalb der Punkte angekommen.»

Für van der Mark wäre mit einem besseren Qualifying deutlich mehr möglich gewesen. «Leider habe ich mit beiden Qualifyern ein paar Fehler gemacht und keine ganz saubere Runde hinbekommen», räumte der Niederländer ein. «Das resultierte in Platz 14. Das ist nicht, wo wir sein wollten, aber ich war zuversichtlich, dass es im Rennen besser laufen würde. Mein Start war eher schlecht, und ich bin nicht an den Jungs vor mir vorbeigekommen. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten am Kurvenausgang, vor allem in den ersten Runden. Dort habe ich eine Menge Zeit verloren. Es war schwierig für mich, ein paar der Jungs zu überholen, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass ich schneller bin. Am Schluss bin ich dann doch noch vorbeigekommen. Ich hatte eine gute Pace, die war nicht zu schlecht. Aber der Rückstand auf das Podium ist viel zu groß.»



In der Weltmeisterschaft liegt Redding als Bester des BMW-Quartetts mit 165 Punkten auf Platz 9.

Ergebnis Supersport-WM: San Juan Villicum, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Raffaele De Rosa Ducati + 0,292 sec 3. Federico Caricasulo Ducati + 2,497 4. Can Öncü Kawasaki + 6,983 5. Niki Tuuli MV Agusta + 9,240 6. Jules Cluzel Yamaha + 11,945 7. Stefano Manzi Triumph + 12,963 8. Yari Montella Kawasaki + 13,507 9. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 14,247 10. Hannes Soomer Triumph + 14,695 11. Nicolo Bulega Ducati + 16,175 12. Peter Sebestyen Yamaha + 16,591 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 19,412 14. Bradley Smith Yamaha + 19,415 15. Oliver Bayliss Ducati + 27,918 16. Ondrej Vostatek Yamaha + 40,614 17. Patrick Hobelsberger Yamaha + 50,732 out Luca Bernardi Ducati out Adrian Huertas Kawasaki out Andy Verdoia Yamaha out Marcel Brenner Yamaha out Glenn Van Straalen Yamaha