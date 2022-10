Iker Lecuona (4./Honda): «Mein bestes SBK-Rennen»

Am Freitag sah es nicht danach aus, als könne Honda beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Argentinien etwas Großartiges erreichen. Doch in der Superpole und im ersten Lauf zeigte Iker Lecuona eine überzeugende Leistung.

Nach einer Serie schwieriger Superbike-Meetings scheint Honda in San Juan Villicum wieder ein gutes Rennwochenende zu gelingen, hauptsächlich mit Iker Lecuona. Der Spanier war Siebter am Freitag und steigerte sich dritten Training und der Superpole auf Platz 4. Im ersten Rennen fuhr der 22-Jährige zu Beginn in den Top-3, bis er ab der vierten Runde relativ einsam die vierte Position belegte und mit 12 sec Rückstand ins Ziel kam.

Lecuona war selbst überrascht, was ihm am Samstag gelungen. Nicht nur die Platzierung war ein Lichtblick, sondern auch der Start und der Reifenverschleiß war erfreulich.

«Ganz ehrlich, das war wahrscheinlich mein bestes Rennen in der Superbike-WM bisher – sogar besser als beim Podium in Assen. Hier war es natürlich anders, weil ich die Strecke nicht kannte», jubelte der Honda-Pilot. «Am Freitag lernte ich das Layout und steigerte mich mit jeder Session. Platz 4 in der Superpole war dennoch auch für mich eine große Überraschung. Das gab mir eine zusätzliche Motivation für das Rennen – nicht für das Podium, aber für eine Position in den Top-5.»

Lecuona weiter: «Im Rennen hatte ich ausnahmsweise einen guten Start und konnte mich in der Spitzengruppe halten. Als Toprak stürzte, gab es ein kleines Chaos in der Gruppe, aber ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich lag zeitweise an dritter Stelle und als ich von Álvaro überholt wurde, realisierte ich, dass mein Speed für die Top-3 nicht ausreichen würde. Aber ich kümmerte mich nicht darum und gab einfach alles, achtete gleichzeitig aber auch auf meine Reifen. Die Reifen hatten zwar einen Drop, den Abstand zu Rinaldi konnte ich dennoch gut kontrollieren.»

«Ich denke, das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis für uns, vor allem auf dieser Strecke, von der mir das Team gesagt hat, dass sie letztes Jahr eine der schwierigsten für uns war. Allerdings gehe ich davon aus, dass der Sonntag schwieriger für uns wird. Das Wetter soll deutlich wärmer werden und bei wärmeren Bedingungen haben wir größere Probleme mit dem Grip und dem Reifenverschleiß.»

Ergebnis Superbike-WM: San Juan Villicum, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Axel Bassani Ducati + 6,689 4. Iker Lecuona Honda + 11,917 5. Michael Rinaldi Ducati + 13,882 6. Alex Lowes Kawasaki + 14,507 7. Scott Redding BMW + 18,402 8. Andrea Locatelli Yamaha + 18,869 9. Xavi Vierge Honda + 19,540 10. Michael vd Mark BMW + 24,661 11. Lucas Mahias Kawasaki + 31,397 12. Xavi Fores Ducati + 32,969 13. Garrett Gerloff Yamaha + 35,081 14. Eugene Laverty BMW + 36,961 15. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 39,885 16. Loris Baz BMW + 40,371 17. Philipp Öttl Ducati + 44,885 18. Kohta Nozane Yamaha + 45,220 19. Oliver König Kawasaki > 1 min 20. Maximilian Scheib Honda > 1 min 21. Marco Solorza Kawasaki > 1 min out Leandro Mercado Honda