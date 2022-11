Schwer gestürzter Iker Lecuona (Honda): Wirbelbruch!

Das zweite Training der Superbike-WM 2022 auf dem Mandalika Circuit wurde von einem schlimmen Highsider von Iker Lecuona überschattet. Die Saison des Honda-Piloten ist höchstwahrscheinlich beendet.

Weil Honda beim elften Saisonmeeting erstmals die seit Portimão erlaubten Super Concession Parts einsetzt, war Iker Lecuona ganz besonders auf das Rennwochenende auf dem Mandalika Circuit auf der indonesischen Insel Lombok gespannt. Erschwerend war jedoch, dass der Spanier die vor einem Jahr eröffnete Piste nicht kannte, die zudem erst vor zwei Wochen neu asphaltiert wurde.

Lecuona zeigte im FP1 am Freitagvormittag, dass ihm die am Meer gelegene Strecke liegt. In 1:37,127 min stellte der 22-Jährige seine CBR1000RR-R auf Platz 2, nur Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) war schneller. Aber am Nachmittag endete der Höhenflug abrupt: Nach 13 Minuten verlor Lecuona beim Richtungswechsel in Kurve 3 die Kontrolle über seine Fireblade, was in einem mächtigen Highsider endete!

Der Honda-Pilot krachte auf die rechte Seite und noch in der Sturzphase war an seiner Reaktion erkennbar, dass er einen stechenden Schmerz haben musste. Zwei Streckenposten halfen Lecuona auf die Beine zu kommen. Auf ihren Schultern abstützend humpelte der Pechvogel mit schmerzverzerrten Gesicht aus dem Gefahrenbereich.

Befürchtungen mancher Beobachter, Lecuona habe sich möglicherweise das Becken gebrochen, wurden beim Check im Medical-Center ausgeschlossen, jedoch eine Prellung der Lendenwirbelsäule festgestellt. Er wurde zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert. Dort offenbarten CT- und MRT-Scans eine Fraktur des T12-Wirbels (ohne neurologische Auswirkungen) sowie eine linksseitige Fraktur des Kreuzbeins. Da keine Operation erforderlich ist, wurde Lecuona aus dem Krankenhaus gleich wieder entlassen.

Von den Rennärzten wurde Lecuona für rennuntauglich erklärt, er wird das Wochenende als Zuschauer verfolgen. Sehr wahrscheinlich fällt er auch für die Rennen in Australien am nächsten Wochenende aus, womit seine Saison beendet wäre.