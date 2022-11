Loris Baz (Bonovo BMW): «Kann nicht zufrieden sein»

Statt einer Steigerung holte Loris Baz beim Superbike-Meeting auf dem Mandalika Street Circuit am Sonntag noch schlechtere Ergebnisse. Dem Bonovo BMW-Piloten bleibt nur die Hoffnung auf bessere Zeiten.

Im ersten Lauf am Samstag brachte Loris Baz als Zehnter die beste BMW ins Ziel, aber das war auch dem Sturz von Michael van der Mark geschuldet, der zeitweise um Platz 5 kämpfte. Baz machte keinen Hehl daraus, dass er mit seiner Performance unzufrieden war.

Die Ergebnisse vom Rennsonntag waren keinen Grund, bessere Laune zu bekommen. Im Superpole-Race wurde Baz Zwölfter, im zweiten Lauf 13. Der Franzose sieht dennoch Licht am Ende des Tunnels. «Im Superpole-Rennen ist das Ziel immer, in die Top-9 zu kommen. Ich wusste, dass das wirklich schwierig wird, aber ich habe einfach in der ersten Runde zu viel Zeit und damit den Anschluss an die Führungsgruppe verloren. Doch ich denke, dass ich eine gute Pace hätte haben können, denn ich hatte die entsprechenden Rundenzeiten, aber ich hing im Verkehr fest. Es war nicht zu schlecht im Vergleich dazu, wo wir am Freitag waren», zeigte sich der 29-Jährige versöhnlich. «Rennen 2 war okay. Wir haben eine neue Entwicklung am Set-up für nächstes Jahr ausprobiert, um mehr Daten zu sammeln. Der Start war gut, ich war neben Michael van der Mark und habe ihn überholt. Aber dann hatte ich drei Runden lang in einer Kurve ein Problem mit der Bremse, ich bin geradeaus gefahren und habe dort bestimmt sechs Sekunden verloren.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista ist Weltmeister 2022 © Gold & Goose Weltmeister Álvaro Bautista © Gold & Goose Weltmeister Álvaro Bautista © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Weltmeister Álvaro Bautista und Team Zurück Weiter

Für Baz machte es wenig Sinn, mehr zu riskieren. «Die zwei Jungs vor mir sind davongefahren, als es für mich geradeaus ging, und hinter mir war eine große Lücke. Deshalb wollte ich nicht alles riskieren», erklärte der Bonovo-Pilot. «Ich habe einfach versucht, Informationen für die Jungs zu sammeln, es nach Hause zu bringen und mich vor dem nächsten Rennen nicht zu verletzten. Ich denke, dass wir uns heute verbessert haben, und in den ersten Runden des zweiten Rennens waren wir schnell unterwegs. Das behalten wir im Hinterkopf.»

Wie lautet das Fazit vom Rennwochenende in Indonesien? «Um ehrlich zu sein, ist es schwierig, wirklich zufrieden zu sein», grübelte Baz. «Ich bin froh, dass wir gesund und ohne Verletzungen nach Australien gehen, denn wir haben hier einige Stürze gesehen.»