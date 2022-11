Was bei Alex Lowes (Kawasaki) auf Lombok schieflief

Beim Superbike-Meeting auf dem Mandalika Circuit konnte Alex Lowes den Aufwärtstrend der vergangenen Rennwochenenden nicht fortsetzen. Für den Kawasaki-Piloten geht es beim Finale in Australien um den fünften WM-Rang.

Alex Lowes hatte zuletzt einen Lauf. Seit Magny-Cours fuhr der Engländer konstant in den Top-5, erreichte in Barcelona Platz 3 im Superpole-Race und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf den fünften Rang.

Auf dem Mandalika Street Circuit musste der Kawasaki-Pilot einen Rückschlag hinnehmen, denn nach den Positionen 9, 7 und 9 fiel er auf Rang 6 zurück und hat noch nur vier Punkte Vorsprung auf den starken Privatier Axel Bassani (Ducati).

Der Italiener kam Lowes auch auf der Strecke in die Quere. «Ich hatte einen guten Start ins erste Rennen, aber in Kurve 1 bog Bassani auf meine Linie ein und berührte mich, wodurch der Schutzbügel für den Bremshebel verbog und ich auf den schmutzigen Teil der Strecke geriet. Anstatt mich als Fünfter oder Sechster einzureihen, lag ich nur um Platz 10 – das hat mein Rennen ruiniert», ärgerte sich Lowes. «Aber dann überholte ich van der Mark, Rinaldi, Gerloff, und meine Pace war ziemlich gut. Aber jeder kleine Fehler kann dazu führen, dass man gleich wieder überholt wird. Das war frustrierend, und dann hatte ich in der letzten Runde, nachdem ich an Gerloff vorbeigekommen war, einen falschen Leerlauf und fiel vom siebten auf den neunten Platz zurück.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista ist Weltmeister 2022 © Gold & Goose Weltmeister Álvaro Bautista © Gold & Goose Weltmeister Álvaro Bautista © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Weltmeister Álvaro Bautista und Team Zurück Weiter

Wie alle Superbike-Piloten musste sich Lowes auf die stetig verändernde Streckenbedingungen einstellen. «Nach dem Superpole-Race haben wir eine kleine Änderung vorgenommen, aber ich konnte keinen Vorteil feststellen. Mir fehlte das Vertrauen zur Front und ich hatte Probleme beim Einlenken, besonders im zweiten Sektor», erklärte der 32-Jährige. Ich habe bis zur letzten Runde alles gegeben, aber an diesem Wochenende waren wir nicht auf der Höhe der Zeit. Das Gute daran ist, dass wir nur noch ein paar Tage bis Phillip Island warten müssen.»