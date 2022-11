Stolzer Teamchef: Oliver König erntet erste Erfolge

Für das Team Orelac Racing VerdNatura ging beim Superbike-WM-Event in Mandalika eine lange Durststrecke zu Ende. Fahrer Oliver König sorgte im zweiten Hauptrennen am Sonntag für den ersten WM-Punkt in diesem Jahr.

Oliver König absolvierte von 2019 bis 2021 insgesamt 29 Rennen in der Supersport-300-Klasse, dabei holte er mit Platz 3 beim Heimrennen in Most 2021 sein bestes Ergebnis in der Nachwuchsserie. Im Anschluss an die Saison verpflichtete das Pedercini-Kawasaki-Team König für das Saisonfinale in Indonesien – in der Superbike-Klasse.

Der Tscheche feierte sein Debüt mit gerade 19 Jahren, in seiner ersten Superpole verlor er knapp drei Sekunden auf die Pole-Zeit. Für das Jahr 2022 kam König im Team Orelac unter, mit dem er ebenfalls auf Kawasaki an der Superbike-WM teilnimmt. Bis zum Wochenende in Indonesien kam der Youngstar aus Prag allerdings nicht über Rang 16 hinaus. In Mandalika gelang ihm dann mit einem 15. Platz sein bestes Karriere-Ergebnis und der erste WM-Punkt.

König ist somit der jüngste Fahrer in dieser Saison, der in der Superbike-WM Punkte erzielt hat – im Alter von 20 Jahren, 7 Monaten und 26 Tagen. Teammanager José Calero freute sich über die ersten Punkte der Saison: «Wir sind sehr zufrieden mit Oliver. In Indonesien ist es sehr heiß, aber er hat sich sehr gut akklimatisiert und hart gearbeitet. Er kämpft auf der Strecke mit viel erfahreneren Leuten, aber er gibt immer sein Bestes.»

«Im letzten Rennen waren wir froh, dass er seinen ersten Punkt in der Meisterschaft holte. Er ist einer der jüngsten Fahrer, der in der Superbike-Weltmeisterschaft Punkte sammeln konnte», betonte Calero, dessen Nachname umgekehrt den Teamnamen Orelac ergibt. «Wir freuen uns sehr als Team und für ihn.»

König, der die Supersport-WM-Klasse übersprungen hatte, fuhr in dieser Saison in 32 von 33 Rennen ins Ziel, nur das Sprintrennen von Most beendete er durch einen Sturz nicht. Die Formkurve des Kawasaki-Fahrers zeigt nach oben, weshalb er auch die Chance bekommt, im kommenden Jahr erneut für das Team von Calero in der Superbike-Klasse zu fahren.