Michael vd Mark (BMW) blickt nach vorn: 2022 abgehakt

Mit einem zwölften Platz als bestes Ergebnis endete auf Phillip Island die Superbike-WM 2022 für Michael van der Mark nicht wie erhofft. Am liebsten würde der BMW-Pilot gleich die gesamte Saison aus dem Gedächtnis lösche

Wenigstens konnte Michael van der Mark beim Meeting auf Phillip Island im letzten Saisonrennen in die Punkte fahren, sonst wäre das gesamte Wochenende down-under für die Katz gewesen. Denn nachdem in der Superpole nur Startplatz 15 herausgekommen war, stürzte der Niederländer im ersten Rennen und kam im Sprintrennen nur als 21. ins Ziel.

Das Ergebnis spiegelte aber weder seine persönliche Performance noch die seiner BMW M1000RR wider. «Der Sonntag war nicht ideal», stöhnte der 30-Jährige. «Im Warm-up heute Morgen hatte ich ein ganz gutes Gefühl, aber wir hatten ein technisches Problem. Deshalb habe ich viel Streckenzeit verloren. Dann hat es kurz vor dem Start des Superpole-Race richtig heftig angefangen zu regnen. Wir waren auf Regenreifen, und ich wusste, dass es abtrocknet. Aber ich hatte nicht erwartet, dass es so schnell trocknet. Von der ersten Runde an wusste ich, dass es die falsche Entscheidung war. Also habe ich auf Slicks gewechselt und mein Bestes gegeben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Jonathan Rea voran © Gold & Goose Jonathan Rea voran © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Rinaldi und Öttl © Gold & Goose Rea und Razgatlioglu © Gold & Goose Redding und Baz © Gold & Goose Redding, Razgatlioglu, Lowes © Gold & Goose Tetsuta Nagashima © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Rea und Bautista © Gold & Goose Phillip Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Rea, Bautista, Lowes © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Der zweite Lauf wurde nach einem Sturz von Markenkollege Eugene Laverty in Runde 18 abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt lag van der Mark als Zwölfter keine drei Sekunden hinter Honda-Pilot Tetsuta Nagashima, der als Neunter in die Wertung kam. «Mein Start im zweiten Rennen war ganz okay, aber ich war ein bisschen in der falschen Gruppe. Ich hatte das Gefühl, dass ich schneller fahren kann, aber ich bin einfach nicht an allen anderen vorbeigekommen», erklärte der BMW-Pilot. «Ich hatte ein paar schöne Zweikämpfe, aber gegen Ende hin hatte ich mehr und mehr mit der Reifenkante zu kämpfen und konnte mich nicht mehr verbessern. Leider hatte Eugene dann den Unfall, und ich hoffe, dass es ihm schnell wieder gut geht. Insgesamt war es einfach eine Saison zum Vergessen. Aber wir haken das ab, bald startet die neue Saison.»

Laverty wurde bei seinem High-Speed-Crash in Kurve 1 vom nachfolgenden Xavi Fores (Ducati) getroffen und zog sich dabei einen Beckenbruch zu. Van der Mark hatte in diesem Jahr selbst zwei schwere und langwierige Verletzung am linken Bein.