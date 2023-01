Yamaha-Werksteam: Neuer Namensgeber, andere Farben 31.01.2023 - 10:22 Von Ivo Schützbach

© Yamaha Prometeon ist ein neuer Yamaha-Partner

In den vergangenen beiden Jahren hieß das Yamaha-Werksteam in der Superbike-WM «Pata Yamaha with Brixx WorldSBK». Brixx ist dieses Jahr nicht mehr dabei, dafür kommt Prometeon neu an Bord.