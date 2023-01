SBK-Test Portimao, 14 Uhr: Bautista gibt die Pace vor

Nach den ersten drei Stunden des Superbike-WM-Tests am Dienstag im Autodromo do Algarve nahe Portimao liegen die drei Giganten Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea vorne.

Mit 0,071 sec Vorsprung führt Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) nach den ersten drei Stunden des Portimao-Tests bei blauem Himmel, Sonnenschein und 17 Grad Celsius. Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Michael Rinaldi (Ducati) folgen innerhalb 2/10 sec.

Xavi Vierge liegt als bester Honda-Pilot (+0,878 sec) auf Platz 7, Michael van der Mark ist mit der schnellsten BMW und knapp einer Sekunde Rückstand Achter.



Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes sorgte kurz vor dem Mittag für rote Flaggen, seine ZX-10RR trug bei dem Sturz einigen Schaden davon. Honda-Werksfahrer Iker Lecuona crashte kurz vor 14 Uhr.



Der Deutsche Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) und der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) sind aktuell mit gut zwei Sekunden Rückstand 15. und 16.



Erstmals in diesem Jahr sehen wir Axel Bassani aus dem Motocorsa-Team mit der neuen Ducati Panigale V4R, für den Britischen Meister Bradley Ray (Motoxracing Yamaha) ist Portimao ebenfalls eine Premiere.



Eric Granado hatte im Dezember mit der MIE-Honda das Roll-out, in Portimao sitzt er erstmals auf der diesjährigen Maschine, ebenso Teamkollege Hafizh Syahrin.



Gefahren werden darf am Dienstag und Mittwoch jeweils von 11 bis 18 Uhr MEWZ.

Superbike-Zeiten Portimao-Test, Dienstag, 14 Uhr:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,049

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,071 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,161

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,192

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,368

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,614

7. Xavier Vierge (E), Honda, +0,878

8. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,955

9. Iker Lecuona (E), Honda, +0,992

10. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,093

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,558

12. Scott Redding (GB), BMW, +1,573

13. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,698

14. Loris Baz (F), BMW, +1,809

15. Philipp Öttl (D), Ducati, +2,056

16. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +2,262

17. Axel Bassani (I), Ducati, +2,470

18. Bradley Ray (GB), Yamaha, +3,386

19. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +3,487

20. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,597

21. Eric Granado (BR), Honda, +4,864

Tom Sykes (GB), Kawasaki, ohne Transponder

Hafizh Syahrin (MAL), ohne Transponder