Michael Rinaldi (Ducati): «Rennen ist andere Sache»

Auch am Mittwoch war Michael Rinaldi in Portimão gut aufgelegt und beendete den Superbike-Test auf Gesamtrang 3. Trotz seiner Leistungen dämpfte das Ducati-Ass die Erwartungen.

Nachdem Michael Rinaldi am Dienstag in Portimão überraschend für die Bestzeit gesorgt hatte, legte der Italiener am Mittwoch noch einmal nach. Seine Rundenzeit verbesserte er im Vergleich zum Vortag um fünf Zehntelsekunden und landete schließlich mit 1:39,144 min hinter Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista und Jonathan Rea (Kawasaki) auf Platz 3. «Wir haben uns am Mittwoch noch einmal verbessert. Sowohl meine Rundenzeiten als auch meine Renn-Pace waren ordentlich», freute sich der 27-Jährige.

Rinaldi leistete auf dem 4,692 km langen Autódromo Internacional do Algarve fleißig Testarbeit an seiner neuen Ducati Panigale V4R «Ich habe verschiedene Einstellungen an der Front getestet, die das Verhalten des Bikes beim Richtungswechsel verbessert haben. Am Ende habe ich versucht, konstante Runden zu fahren und einen guten Rhythmus zu finden. Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl nach Hause.»

Doch trotz seiner starken Performance beim Jerez-Test und in Portimao mahnte der Ducati-Pilot: Es war ein positiver Test, aber das Rennen ist eine andere Sache. Wir müssen uns auf die Rennen konzentrieren und dann sehen, wo wir wirklich stehen.»