Alvaro Bautista (3.): Der Meister der Untertreibung

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista wurde erst kurz vor Ende der 240 Testminuten am Montag von der Spitze verdrängt. Für die Rennen auf Phillip Island am Wochenende hat er einen klaren Plan.

Zweimal 120 Minuten konnten die Superbike-WM-Piloten am Montag fahren, am Dienstag haben sie das gleiche Programm vor sich. Bis wenige Minuten vor Schluss führte Weltmeister Alvaro Bautista die Zeitenliste an, dann wurde der Spanier von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi knapp geschlagen – als Dritter verlor er aber nur 0,134 sec.

«Das war viel Arbeit, ich fuhr sehr viele Runden», stöhnte Bautista, als er sich im Media Center des Phillip Island Circuits mit einer Handvoll Journalisten zusammensetzte. «Als hätte ich für die Langstrecke trainiert. Scherz beiseite, ich wollte Vergleichstests mit den Schwingen fahren und meine Gefühle von Portimao bestätigen. Auf dieser Strecke und mit den harten Hinterreifen spürte ich aber keinen Unterschied. Um genau zu sein, fühlte es sich mit der Abstimmung von Portimao sogar schlechter an.»

Wegen des speziellen Streckencharakters auf Phillip Island verzichtet Pirelli sowohl auf den Qualifyer SCQ als auch den weichen Hinterreifen SCX. Es stehen also nur die harten Hinterreifen SC0 und SC1 zur Wahl.

«Die Haltbarkeit der Reifen macht mir keine Sorgen, eher die Performance», meinte Bautista. «Meine Rundenzeiten sind sehr konstant, aber ich muss schneller werden. Das war Tag 1, ich konzentriere mich schon jetzt auf meine Pace. Auch Rea, Locatelli und Rinaldi waren schnell, Toprak nicht so. Er fuhr nur eine schnelle Runde.»

Für die Gegner ist das pure Untertreibung, sie sind sich einig: Was die Rennpace betrifft, ist Bautista in einer eigenen Liga. «Er würde uns einfach davonfahren», hielt Rinaldi fest.