Michael Rinaldi (Ducati): «Jeder hatte anderen Plan»

Wie schon bei den Tests in Jerez und Portimão überzeugte Michael Rinaldi auch bei der Generalprobe für den Saisonauftakt auf Phillip Island. Der Ducati-Pilot ist für die Superbike-WM 2023 ein ernst zu nehmender Gegner.

Michael Rinaldi bestreitet seine dritte Saison mit der Ducati V4R im Aruba.it-Werksteam; sein erfolgreichstes Jahr hatte er 2022 als WM-Vierter. Seit dem Gewinn der Superstock-1000-Klasse 2017 wird der Italiener von Ducati protegiert und für größere Aufgaben in der Top-Kategorie aufgebaut.

Bei den Wintertests überzeugte der 27-Jährige: Vierter in Jerez, Dritter in Portimão und beim offiziellen Dorna-Test auf Phillip Island wieder Dritter. In 1:30,501 min, gefahren im Dienstagvormittag mit den härteren Rennreifen, büßte er lediglich 0,229 sec auf die Testbestzeit seines Teamkollegen Álvaro Bautista ein.

«Es war kein schlechter Test, wir haben einen Haufen Arbeit erledigt», resümierte Rinaldi gegenüber SPEEDWEEK.com. «Bei Tests hat jeder einen anderen Plan, wir haben uns am Dienstag mit der Race-Pace beschäftigt und das war ermutigend. Bei der Rennsimulation bekam ich während der letzten vier Runden etwas Probleme mit nachlassenden Reifen. Wir haben den härteren Rennreifen verwendet, die anderen wahrscheinlich überwiegend die weichere Mischung.»

Am Rennwochenende steht den Superbike-Piloten kein SCQ-Qualifyer und auch der softe Rennreifen SCX nicht zur Verfügung. Den weichsten Hinterreifen probierte Rinaldi beim Phillip-Island-Test nicht aus.



«Das holen wir am Wochenende nach», sagte der Ducati-Pilot. «Dafür müssen wir aber das Set-up umbauen, weil momentan kann ich das höhere Potenzial vom weichen Reifen nicht in bessere Rundenzeiten ummünzen. Andererseits bin ich glücklich mit unserer Performance auf dem harten Reifen. Wir haben hier auch keine neuen Teile mehr getestet. Wir beschäftigten uns nur mit der Abstimmung für diese besondere Rennstrecke. Das hat ziemlich gut funktioniert, wir waren am Dienstag noch einmal schneller.»