Böse Test-Klatsche: BMW bleibt trotzdem optimistisch

Nach zwei Superbike-Testtagen auf Phillip Island taucht Michael van der Mark als bester BMW-Pilot auf Position 12 auf. Der Niederländer geht davon, dass er im Rennen besser dasteht als über eine Runde.

Die neue Modellgeneration der BMW M1000RR wurde im Oktober 2022 vorgestellt und dient als Basis für das Superbike-WM-Motorrad für die Saison 2023. Die Maschine wurde vor allem im Bereich Aerodynamik umfassend optimiert. Gleichzeitig entwickelte BMW über den Winter die speziellen Rennsportkomponenten für den Einsatz in der WM weiter.

© Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

Doch bislang hat es nicht den Anschein, als wäre damit ein Schritt nach vorne gelungen. Die vier Werksfahrer Michael van der Mark, Garrett Gerloff, Scott Redding und Loris Baz belegen nach den Tests am Montag und Dienstag auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit südlich von Melbourne die Ränge 12, 13, 14 und 16. Schwer vorstellbar, dass sich der Rückstand von einer guten Sekunde auf den Schnellsten Alvaro Bautista (Ducati) bis zum Saisonstart am kommenden Wochenende in Luft auflöst.

«Nach einer kurzen und arbeitsreichen Winterpause wird es mit zwei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden ernst», sagte Marc Bongers, BMW Motorsport Direktor. «Wir sind schon sehr gespannt auf die Rennen in Phillip Island und Mandalika. Mit einem neuen Motorrad an den Start zu gehen, ist immer eine Herausforderung. Zumal die Superbike-WM in diesem Jahr extrem stark besetzt und sehr kompetitiv ist. Doch wir sind zuversichtlich: Wir haben unser Bike weiter optimiert, unsere Teams leisten hervorragende Arbeit, und unser Fahrerquartett gehört zum stärksten im gesamten Feld. Für uns, die beiden Teams und die vier Fahrer ist es nun wichtig, in Australien und Indonesien eine gute Basis zu finden, auf der wir im weiteren Saisonverlauf aufbauen können.»

«Es war schön, zwei weitere Testtage zu haben», sagte der Beste aus dem BMW-Quartett, Michael van der Mark. «Wir hatten einen soliden Plan und haben eine Menge Dinge ausprobiert. Vor allem in Sachen Elektronik, aber auch an der Aufhängung. Wir haben das Bike nicht komplett umgebaut, sondern wollten einfach kleine Dinge testen und bestätigen. Es waren zwei gute Testtage, aber natürlich möchte man immer mehr Zeit haben. Doch wir können recht zufrieden sein. Wir hatten keinerlei Probleme, und von daher gehe ich zuversichtlich in das Wochenende. Bei den ersten beiden Events muss unser Ziel sein, in die Top-10 zu fahren. Es scheint, dass das Mittelfeld in der Superbike-WM jetzt wirklich eng zusammenliegt, und wir können sicher mit einigen schönen Kämpfen rechnen. Wir haben das Bike über den Winter sehr verbessert, Schritt für Schritt. Vielleicht nicht, was die Pace auf eine einzelne schnelle Runde angeht, aber über die Renndistanz und in Bezug auf unser Gefühl.»