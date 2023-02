Galinski (Bonovo BMW): «Nicht dort, wo wir uns sehen»

BMW leistet sich in der Superbike-WM vier Werksfahrer, doch die Erwartungshaltungen der beiden Teams sind unterschiedlich. Bonovo-Chef Jürgen Röder sieht die beiden Übersee-Events zu Saisonbeginn als Tests.

Das Team BMW Motorrad Motorsport, hinter dem die britische Truppe Shaun Muir Racing steckt, hat mit Scott Redding und Michael van der Mark zwei Fahrer, die bereits WM-Medaillen gewannen, Siege eingefahren und zahlreich Podestplätze erobert haben. Sie sollen BMW an die Spitze zurückbringen und in die Lage versetzen, um die Top-3 zu kämpfen.

Das gelang BMW seit dem erstmaligen Einstieg in die Superbike-WM 2009 erst einmal, 2012 mit Marco Melandri. Der Italiener gewann damals sechs Läufe und stand in 26 Rennen elfmal auf dem Podium. Nach einer Sturzserie in den letzten drei Events verlor Melandri die WM an Max Biaggi (Aprilia), der einen halben Punkt vor Tom Sykes (Kawasaki) Champion wurde.

Die Ausgangslage im zweiten BMW-Team Bonovo action ist etwas anders. Die Truppe von Jürgen Röder stieg erst 2021 in die Superbike-WM ein, die diesjährigen Fahrer Loris Baz und Garrett Gerloff haben aber identisches Material wie Redding und van der Mark und stehen ebenfalls direkt bei BMW unter Vertrag.

«Ich kann nur immer wieder betonen, dass es ein super Jahr wird, sollten wir es mit beiden Fahrern dauerhaft unter die Top-10 schaffen», sagte Teameigentümer Jürgen Röder nach dem zweitägigen Test auf Phillip Island. Der rührige Odenwälder verfolgte die Ereignisse von zuhause, weil er sich die Langstreckenflüge nicht antun möchte. Der Bonovo-Chef plant jedoch, bei allen Veranstaltungen in Europa dabei zu sein.

Das BMW-Quartett beendete die Testfahrten auf den enttäuschenden Plätzen 12, 13, 14 und 16. Nach den Wintertests deutet vieles darauf hin, dass der Anschluss an die Spitze auch mit dem neuen Homologationsmodell der M1000RR nicht gelungen ist.

«Wir hatten nicht lange Zeit, denn das letzte Rennen fand im November statt, dann kam der Winter, wo Testfahrten etwas schwerer sind, und dann mussten neue Sachen entwickelt werden – auch von BMW, die natürlich genauso wenig Zeit hatten wie die Teams», erklärte Röder. «Ich persönlich zähle den ersten Event in Australien und vielleicht auch Indonesien zu den Tests, da wir noch am Probieren sind. Ich hoffe, dass sich das in Richtung Rennwochenende alles noch etwas mehr einspielt. Würden wir mit beiden Fahrern unter die ersten zehn fahren, dann wäre das ein Schritt nach vorne. Ich denke, das Motorrad hat sich verbessert, alle vier BMW-Fahrer sind über jeden Zweifel erhaben. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass Fahrer und Motorrad zusammen funktionieren. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber natürlich hatten wir etwas zu wenig Vorbereitungszeit. Ansonsten sind wir im Großen und Ganzen zufrieden. Wir haben zwei starke Fahrer und ein mittlerweile routiniertes WorldSBK-Team, das beide Fahrer betreut. Daher blicken wir sehr positiv in die Zukunft.»

Teammanager Michael Galinski sieht die Situation als Ex-Rennfahrer eher in Schwarz und Weiß: «Das war ein schwieriger Test. Wir haben viele neue Teile bekommen und natürlich müssen diese erst zusammenpassen. Wir waren eigentlich am Anfang gut aufgestellt, aber zum Ende hin hat etwas gefehlt. Wir müssen bis zum Rennwochenende auf jeden Fall zulegen und werden alles geben, damit wir dahin kommen, wo wir glauben, fahren zu können. Im Moment sind wir noch nicht dort, wo wir uns normalerweise sehen. Wir bleiben aber guter Dinge und gehen motiviert in die Saison 2023.»