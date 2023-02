Razgatlioglu tief erschüttert: «Muss das vergessen»

Die Erdbeben in der Türkei und Syrien haben über 47.000 Menschen das Leben gekostet, eine der schlimmsten Naturkatastrophen der vergangenen 100 Jahre. Was Toprak Razgatlioglu vor Ort sah und erlebte, prägte ihn.

Seit dem 6. Februar gab es in der Südosttürkei und dem Norden Syriens mehrere Erdbeben mit Stärken von 5,8 bis 7,7 auf der Richterskala, also von moderat über stark bis groß. Die Verwüstungen sind unbeschreiblich, nach amtlichen Angaben haben über 47.000 Menschen ihr Leben verloren.

Geschockt von den Fernsehbildern waren und sind auch Toprak Razgatlioglu und Kenan Sofuoglu. Sie zögerten nicht und organisierten Hilfsgüter, die sie persönlich zu ihren Landsleuten ins Erdbebengebiet brachten.

«Nach dem ersten Erdbeben wusste niemand, was los ist», erzählte der Superbike-Weltmeister von 2021 SPEEDWEEK.com auf Phillip Island. «Am Tag danach wurde jedem klar, dass es ein starkes Erdbeben war. Das erste lag bei 7,7, neun Stunden später gab es ein zweites mit 7,6 – das ist wirklich stark. Ich bin die 1000 Kilometer mit einem Transporter ins Erdbebengebiet gefahren, wir hatten zwei Notstromaggregate und Kabel dabei, weil es dort keine Elektrizität mehr gibt. Wir blieben zwei Tage, haben im Auto geschlafen und versuchten zu helfen. Wir haben nur zwei oder drei Stunden geschlafen, weil wir uns nicht müde fühlten. Wir erlebten eine sehr schlimme Situation, viele Menschen starben. Alles in der Gegend ist zerstört, das war das erste Mal, dass ich so etwas gesehen habe. 1999 passierte in meiner Heimatstadt Sakarya etwas sehr Ähnliches, mein Vater und meine Mutter haben das miterlebt. Damals bebte die Erde mit 7,4.»

Was man wissen muss: Die Richterskala, die dazu dient Aussagen über die Stärke von Erdbeben zu treffen, ist nicht linear. Ein Beben der Stärke 7 ist zehnmal so stark wie eines der Stärke 6, 100 Mal so stark wie ein Beben der Stärke 5 und 1000 Mal so stark wie eines der Stärke 4. Ab Stärke 5 wird es gefährlich.

Was Toprak vor Ort erlebte und sah, hinterließ bleibende Eindrücke. «Ich habe die Bilder im Fernseher gesehen, aber nicht wirklich erfasst, was dort passiert ist», hielt der 26-Jährige fest. «So etwas muss man in Echt sehen, um es zu begreifen. Ich bin nur zwei Tage dort geblieben, weil ich merkte, was die Situation für psychologische Auswirkungen auf mich hatte. Einige Menschen warteten darauf, dass verschüttete Familienmitglieder aus den Ruinen geborgen werden. Als ich wieder zuhause war, habe ich den Fernseher nicht mehr eingeschaltet. Ich habe das Unglück gesehen, ich brauche nicht mehr davon. Es war wirklich schlimm. Ich bin froh, dass es nicht direkt nach Australien ging, ich hatte eine Woche dazwischen und versuche zu vergessen, was ich gesehen habe.»

Die tragischen Ereignisse sind in der Türkei überall zu spüren, die Betroffenheit ist groß. «Allen Menschen bei mir daheim geht es schlecht, keiner ist glücklich», bemerkte Razgatlioglu. «Die Tragödie hat nur ein Gutes: Normal gibt es auf der Welt zwischen den verschiedenen Ländern ständig Auseinandersetzungen und Kämpfe. Dieses Mal halten alle zusammen und helfen, das ist sehr gut und freut mich. Jeder in der Türkei versucht zu helfen, das ist hervorragend.»