BMW-Ass Garrett Gerloff im FP2 besser als Toprak, Rea

Im FP2 am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 auf Phillip Island sorgte Garrett Gerloff für eine positive Vorstellung von BMW. Der Texaner im Team Bonovo action ließ alle Honda, Kawasaki und Yamaha hinter sich.

Garrett Gerloff ist der einzige Neuzugang bei BMW in der Superbike-WM 2023 und hielt sich im Gegensatz zu Scott Redding und Loris Baz bei den Wintertests mit negativen Äußerungen über die neue M1000RR zurück. Von den vier BMW-Piloten war beim Phillip-Island-Test nur Michael van der Mark schneller.

So war es auch am ersten Trainingstag. Der Niederländer vom Team BMW Motorrad fuhr eine 1:31,410 min und wurde in der kombinierten Zeitenliste Sechster, Gerloff als Zwölfter eine 1:31,714 min. Allerdings fuhr der Texaner seine schnellste Zeit im FP2 bei heißeren Bedingungen, wie sie auch in den Hauptrennen am Samstag und Sonntag zu erwarten sind. Der Bonovo action-Pilot pilotierte auf Position 5 sogar das beste Reihenvierzylinder-Motorrad!

«Ich bin wirklich zufrieden mit den Fortschritten, die wir mit dem gesamten Motorrad, der Aufhängung, der Elektronik und allem anderen zwischen FP1 und FP2 gemacht haben», jubelte der stets positive Gerloff. «Der Freitag begann nicht gerade fantastisch. Es war schwierig, denn der Wind war sehr stark und hatte sich im Vergleich zu den Testtagen gedreht. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns auf einer anderen Strecke befinden.»

Im ersten Training lag der BMW-Pilot tatsächlich mit einer 1:32,786 min und 1,6 sec Rückstand nur auf Position 18 von 22 Teilnehmern.

«Ich habe versucht, mich an die Bedingungen zu gewöhnen, was mir am Vormittag nicht leicht fiel. Dann haben wir für das FP2 einige Änderungen vorgenommen, und ich fühlte mich sofort viel wohler», schilderte der US-Amerikaner. «Dann haben wir am Ende einen neuen Reifen aufgezogen, ich fühlte mich gut und konnte eine halbwegs anständige Runde fahren – vielleicht nichts im Vergleich zu Bautista oder Rinaldi, aber genug für die Top-5 – das Team und ich sind damit sehr zufrieden. Es war zwar nur ein Training, aber es war ziemlich gut.»