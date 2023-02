MIE Honda mit Syahrin und Granado auf Erkundungstour

Hafizh Syahrin und Eric Granado fanden sich beim Test der Superbike-WM auf Phillip Island auf den letzten beiden Plätzen wieder. Daher wollen beide zusammenarbeiten, um das Petronas MIE Honda Team nach vorne zu bringen.

Das Projekt zwischen MIE Honda und Petronas steckt noch in den Kinderschuhen, wie die ersten Tests in Portimao und auf Phillip Island gezeigt haben. Denn während die anderen Teams bereits an Details arbeiteten, musste sich die Mannschaft von Midori Moriwaki nach der Umstrukturierung auf die Einarbeitung des neuen Personals konzentrieren und das neue Bike erkunden. Daher belegten ihre beiden Superbike-Piloten Hafizh Syahrin und Eric Granado in Australien auch nur die letzten beiden Plätze.

Hafizh Syahrin, der 2023 seine zweite Saison im Team bestreiten wird, strotzt dennoch vor Zuversicht: «Das letzte Jahr war hart, aber ich habe dank des Teams und der anderen Fahrer sehr viel Erfahrung gesammelt. Es wird interessant sein zu sehen, wo wir dieses Jahr stehen. Unser Paket hat sich verbessert und auch bei den Technikern gab es einige Veränderungen. Ich habe mich zudem besser an die Elektronik und die Reifen gewöhnt, die letztes Jahr neu für mich waren, sodass ich in dieser Hinsicht besser vorbereitet bin.»

Der 28-jährige Malaie sammelte 2022 auf der Honda CBR1000 RR-R zehn WM-Punkte und landete am Ende auf Gesamtrang 23. Für die Saison 2023 wagt er daher nur eine vorsichtige Prognose. «Das Mindestziel ist es, jedes Rennen in den Punkterängen zu beenden.» Mit seinem neuen Teamkollegen, dem Superbike-Rookie Eric Granado, hat Syahrin bereits Bekanntschaft gemacht: «Ich bin in der Vergangenheit schon einige Male gegen ihn gefahren. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam trainiert und sind zusammen Rad gefahren. Wir haben eine gute Beziehung und ähnliche Ziele. Wir beide arbeiten hart und wollen für das Team gute Resultate erzielen.»

Granado hat in diesem Jahr einen straffen Terminkalender, denn neben seiner ersten vollen Saison in der seriennahen Meisterschaft wird er parallel in der MotoE-WM an den Start gehen. «Es ist großartig, Brasilien in der Superbike-Startaufstellung zu repräsentieren und damit in die Fußstapfen von Alex Barros zu treten», zeigte der 26-Jährige aus São Paolo seinen Nationalstolz.

Der Südamerikaner kennt das Team bereits aus der Superbike-WM 2020, als er beim Rennen in Estoril mit MIE einen Gaststart absolvierte und die Plätze 15, 18 und 16 einfuhr. Zuletzt startete er in der spanischen Superbike-Serie, wodurch ihm sein Arbeitsgerät nicht völlig fremd ist. «Ich kenne die Honda bereits, aber die SBK-Spezifikationen sind sehr unterschiedlich. Besonders an die Elektronik muss ich mich noch gewöhnen.»

Trotz der ungewohnten Umstände gibt sich Granado kämpferisch. «Nach vielen Jahren im GP-Paddock wird alles neu für mich sein und angesichts des intensiven Wochenendprogramms muss ich körperlich vorbereitet sein. Ich werde mit einigen neuen Strecken konfrontiert werden, aber das Team hat natürlich Daten. Ich brauche vielleicht ein wenig Zeit, um mich an das Motorrad, die Reifen, die Strecken und alles andere zu gewöhnen, aber ich werde von Anfang bis Ende mein Bestes geben.»