Jürgen Röder (BMW): «Ich will die Fahrer dabeihaben»

Nach dem Pleiten-Wochenende in Australien stapelt Bonovo BWM-Teaminhaber Jürgen Röder für die Superbike-Rennen in Indonesien tief. Gleichzeitig liefert er Ansätze, um dem bayrischen Hersteller aus der Krise zu helfen.

Das Bonovo action BMW Team erlebte in Australien einen ernüchternden Saisonstart. In den drei Läufen sammelten Garrett Gerloff und Loris Baz gerade einmal acht bzw. einen Punkt. Doch auch die BMW Motorrad-Piloten Scott Redding und Michael van der Mark enttäuschten und liegen derzeit auf WM-Rang 12 bzw. 16. Nach diesem Wochenende fand Bonovo BWM-Teaminhaber Jürgen Röder deutliche Worte für die Leistung des bayrischen Herstellers, dem er die Hauptverantwortung für diese mageren Resultate zuschrieb.

Für das zweite Saison-Meeting der Superbike-WM in Indonesien stapelte Röder daher tief. «Ich denke, an den Ergebnissen wird sich nicht viel ändern, wenn wir keine ungewöhnlichen Wetterkapriolen haben sollten, da sich auch am Motorrad nicht viel ändern kann, weil wir direkt von Australien nach Indonesien gehen. Wir sind also sehr reserviert. Natürlich stirbt die Hoffnung zuletzt, also hoffen wir, dass wir unter die Top-10 fahren können. Ich denke, wir haben aktuell die höchste Leistungsdichte, die wir in der Superbike-WM jemals hatten, daher wird es ungleich schwerer, die Ergebnisse des Vorjahres zu wiederholen.»

Beim letzten Besuch der Superbike-WM in Mandalika landete BMW mit Loris Baz (10.) in Lauf 1, Scott Redding (8.) im Superpole-Rennen sowie Redding (6.) im zweiten Rennen immerhin drei Mal in den Top-10.

Trotz des deutlichen Rückstandes gibt sich der Bonovo-Teameigner zuversichtlich und arbeitet an konkreten Ideen, die Bayern aus dem Leistungstief herauszuholen: «Wir sollten Indonesien genau wie Australien als einen Test sehen, um uns dann für die Europarennen zu wappnen. Ich hoffe natürlich, dass es dann ein Gespräch gibt.» Dabei zählt Röder besonders auf seine vier BMW-Piloten: «In diesem Gespräch will ich nicht nur die Techniker, sondern auch die Fahrer dabeihaben, weil deren Erfahrung ungeheuer wichtig ist. Ich glaube, niemand kann ein Motorrad so fahren wie die vier BMW-Fahrer in den Teams. Daher ist es entscheidend, deren Erfahrung anzuhören und mit einfließen zu lassen.»