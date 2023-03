Regen-Spezialist Bautista (Ducati): «Eine Lotterie»

Im ersten Superbike-Lauf auf Phillip Island konnte Álvaro Bautista niemand gefährlich werden. Der Ducati-Star erklärte anschließend die Tücken eines Regenrennens und erinnerte sich dabei an seine 125-ccm-WM-Zeiten.

Aruba.it Ducati-Ass Álvaro Bautista fuhr beim Saisonauftakt der Superbike-WM in Australien auf dem nassen Phillip Island Circuit allen davon. Mit 3,471 sec Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Jonathan Rea (Kawasaki) siegte der Spanier souverän. Trotz dieser dominanten Vorstellung betonte er: «Im Nassen ist es immer eine Lotterie, du musst Glück haben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Lowes und Razgatlioglu © Gold & Goose Aegertner gegen Öttl © Gold & Goose Redding und Gerloff © Gold & Goose Rea und Öttl © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Rinaldi, Bautista, Locatelli © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Als Erfolgsrezept für seine Regenkünste nannte Bautista: «Du kannst mit dem Flat Track Bike üben, das hilft dir bei diesen Bedingungen. Das Wichtigste ist jedoch, ruhig zu bleiben und zu verstehen, wie viel man pushen kann.» Dennoch stellte er beschwichtigend fest: «Meine Leistung im Nassen ist immer unterschiedlich. Es hängt vom Bike, den Reifen, dem Set-up, einfach sehr vielen Faktoren ab.»

«Letztlich musst du lernen, dich anzupassen. Du kannst dieses Regenrennen nicht mit einem vom letzten Jahr vergleichen. Selbst wenn es am Sonntag geregnet hätte, hätte man es nicht vergleichen können. Es hängt vom Gefühl in dem Moment ab», versicherte der 38-Jährige.

Im Laufe seiner Karriere hat der Superbike-Weltmeister von 2022 bereits unzählige Kilometer im Nassen bestritten. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm dabei sein erstes Regenrennen auf der Weltmeisterschaftsbühne. «Als ich 2003 in meinem ersten Jahr in der 125-ccm-Weltmeisterschaft zum ersten Mal nach Phillip Island gekommen bin, habe ich in einem Regenrennen mit Platz 4 mein bestes Ergebnis eingefahren. Vielleicht ist es die Kombination Phillip Island und Nässe, die mich stark gemacht hat.»