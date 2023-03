Philipp Öttl: «Mit Rea und Toprak ist es was anderes»

Bei der Superbike-WM in Australien lief Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) zu Höchstform auf und konnte seine besten Ergebnisse erobern. Nach einigen Tagen Reflektion sprach SPEEDWEEK.com mit dem Bayer.

Am Montag flog Philipp Öttl zusammen mit dem Go-Eleven-Team mit Jetstar Airways von Melbourne in Australien nach Denpasar in Indonesien. Weil es zu späterer Stunde keinen Weiterflug nach Lombok gab, blieb Öttl wie viele andere aus dem SBK-Tross eine Nacht auf Bali im Hotel. Am Dienstagmorgen machte er dann mit Wings Air einen Inselsprung, von Denpasar nach Lombok fliegt man nur 35 Minuten.

Am Mittwoch traf sich SPEEDWEEK.com mit Philipp im Treehouse Restaurant in Kuta zum Mittagessen, das ist die Nachbarortschaft von Mandalika, wo die Rennstrecke ist. Inzwischen hatte der 26-Jährige drei Tage Zeit, um die Ereignisse vom vergangenen Wochenende Revue passieren zu lassen. Im Superpole-Race am Sonntag wurde Öttl starker Sechster, als Fünfter im anschließenden zweiten Hauptrennen eroberte er sein bestes Ergebnis in der Superbike-WM.

«Fahrerisch und wie ich mich auf dem Motorrad gefühlt habe, war das an dem Tag wahrscheinlich das Optimale», erzählte Öttl. «Wenn du mit einem Rea oder Toprak mitfährst, die schon so viel erreicht haben, dann ist das etwas anderes. Für mich war das wie 2013 in Aragon in der Moto3-WM, da stand ich auf einmal in der zweiten Startreihe mit Vinales und Rins und Marquez, das waren damals auch große Namen für mich. So etwas kommt in der Karriere immer wieder: Auf einmal befindest du dich in einem Kreis, in dem du dich fragst, ob du da überhaupt dazu gehörst. Dann denkst du aber trotzdem, dass der jetzt auf die Seite gehen soll, weil du da jetzt vorbei musst. Weil ich Vierter werden will und nicht Fünfter. Und wenn das in dem Moment geht, dann machst du das auch. Dass das Wochenende richtig gut war, ist mir bewusst und freut mich auch. Es zeigt, dass wir im Winter viel richtig gemacht haben. Trotzdem schaue ich Rennen für Rennen, wie es weiterläuft. Die Superbike-WM ist dieses Jahr auf einem brutal hohen Level.»

Stichwort vierter Platz: Diesen hat Öttl nur um 0,340 sec gegenüber Axel Bassani (Motocorsa Ducati) verpasst. Eine Attacke in der letzten Runde war unmöglich? «Ich habe alles Mögliche probiert», versicherte der Ducati-Pilot. «Vielleicht hatte ich auch keinen ganz so guten Hinterreifen mehr, weil ich davor die Lücke zufahren musste. Mir ging die Zeit aus und ich hatte nicht mehr den Reifen. Und der Bassani fuhr ein gutes Rennen. Und du kannst in so einer Gruppe nicht mal schnell nach vorne fahren, das geht nicht. Die Motorräder sind alle sauschnell, alles bremsen hart und halten rein, alle kämpfen sich gleich zurück.»

Kaum jemand kann sich vorstellen, wieviel Freude Öttl dem Go-Eleven-Team mit dem fünften Rang machte, die Leistungsdichte in der Superbike-WM ist so hoch wie nie zuvor. Entsprechend stolz sind die Italiener auf ihren deutschen Fahrer.

«Die Erwartungshaltung war nach dem starken Test und einem guten Freitag mit einer starken Race-Pace und einer guten Superpole natürlich hoch», hielt der Dritte der Supersport-WM 2020 fest. «Der fünfte Platz war ja eigentlich nur die Bestätigung dessen, wo ich mich die fünf Tage davor befunden habe. Deshalb war die Überraschung nicht so groß wie in Assen, wo ich als Zwölfter gestartet bin und ewig lang auf Platz 13 oder 14 festhing, und zum Schluss wurde ich auf einmal Siebter. Aber ihnen ist bewusst, was so ein fünfter Platz im Moment wert ist, die sind natürlich super happy.»

Mit 20 Punkten liegt Öttl vor den Rennen am kommenden Wochenende auf dem Mandalika Circuit in Indonesien auf dem achten Gesamtrang und ist damit hinter Bassani zweitbester Privatier.