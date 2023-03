Johnny Rea steckte fest: Jetzt versteht er die Klagen

Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea muss selten in der zweiten Gruppe kämpfen, die sich um die Ränge hinter dem Podest streitet. Nach Australien weiß der Kawasaki-Star: Ohne gute Beschleunigung ist er dort verloren.

Drei Fahrer brausten im zweiten Hauptrennen auf Phillip Island vorneweg: Nur waren es neben Dreifach-Sieger Alvaro Bautista (Ducati) nicht die üblichen Verdächtigen, sondern Michael Rinaldi (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha).



Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fuhren in der zweiten Gruppe, die sich um Platz 4 bis 11 balgte. Der Türke wurde von Reas Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes abgeräumt, der Nordire kam nur als Achter ins Ziel.

«Letztes Jahre habe ich in den Nachbesprechungen mit Alex Lowes öfter gehört, wie schwierig es für ihn ist, wenn er im Verkehr feststeckt», erzählte Rea SPEEDWEEK.com. «Wenn du nicht alleine vornewegfahren kannst, sondern in einer großen Gruppe kämpfst, wie es am Sonntag der Fall war, dann ist es ohne die nötige Beschleunigung und Motorleistung extrem schwierig zu kämpfen. In Phillip Island attackiert man in den Kurven 2, 4 und 10. Aber wenn du aus den Kurven heraus keine Traktion und keine Beschleunigung hast, dann kannst du gar nichts tun. Jetzt verstehe ich mehr, wovon Alex letztes Jahr geredet hat. Wenn ich für mich alleine fahren kann, verhält es sich etwas anders. Dann kann ich den Unterschied ausmachen. Aber wenn du feststeckst und ein Hinterrad vor dir hast, dann kannst du nicht das gesamte Potenzial des Motorrads ausspielen. Du brauchst Leistung, um überholen zu können. In diesem Punkt straucheln wir etwas.»

Auf Lombok eroberte Rea bei den Rennen im vergangenen November die Ränge 3, 2 und 3. «Ich gehe davon aus, dass ich dieses Jahr besser dastehe», meinte der 36-Jährige. «Aber das dachte ich auch vor Phillip Island. Auf Lombok wird es zwar sehr heiß sein, die Voraussetzungen sollten für uns aber normaler sein. Im April in Europa wird es dann noch mal normaler.»