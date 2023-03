Loris Baz (Bonovo): «Die BMW hat gut funktioniert»

Die Bonovo BMW-Piloten Loris Baz und Garrett Gerloff erreichten im ersten Lauf zwar keine überragenden Ergebnisse, das Meeting auf dem Mandalika Circuit verläuft aber wesentlich erfreulicher als der Saisonauftakt.

Nach Phillip Island platzte Bonovo action-Eigentümer Jürgen Röder der Kragen. Der Hesse forderte angesichts der schwachen Ergebnisse von BMW einen runden Tisch. Obwohl es für das zweite Saisonmeeting in Indonesien keine Neuentwicklungen gibt, sieht es beim zweiten Saisonmeeting nicht mehr so trostlos aus.

Nach der Superpole gab es im BMW-Team Bonovo action sogar berechtigte Hoffnung, dass das erste Rennen ein starkes Ergebnis bringen würde. Denn Loris Baz stellte die mit Abstand beste M1000RR auf die fünfte Startposition, erst auf Platz 10 folgte die nächste BMW von Michael van der Mark.

Aber der Platz in der zweiten Reihe neben Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi brachte dem Franzosen kein Glück. Der Italiener stürzte in der ersten Kurve und Baz kam nur auf Position 13 aus der ersten Runde. «Leider habe ich viel Zeit mit dem Sturz von Rinaldi in der ersten Kurve verloren, aber das ist Rennsport. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man», weiß der 30-Jährige. «Von da an habe ich nur versucht, das bestmögliche Rennen zu fahren, um zurückzukommen. Ich habe viele andere überholt. Als Michael van der Mark an mir vorbeiging, wusste ich, dass er das ganze Wochenende schon ein gutes Tempo hatte und versuchte, an ihm dranzubleiben. Es war interessant. Wir haben von gestern eine ziemlich große Veränderung an der Elektronik vorgenommen und das Motorrad hat damit gut funktioniert, zumindest auf 80 Prozent der Strecke. Ich habe in den langsamen Kurven etwas zu viel verloren, aber ich war dennoch glücklich. Ehrlich gesagt, habe ich mich mit dem Bike richtig wohlgefühlt. Wir haben deutlich einen Schritt gemacht.»

Van der Mark vom Team Rokit BMW Motorrad wurde Sechster, Baz kreuzte als Elfter die Ziellinie. «Ehrlich gesagt müssen wir glücklich sein. Wir können einen Tag mit einem Lächeln beenden. Wir haben gut gearbeitet», stellte Baz klar. «Das Niveau in diesem Jahr ist unglaublich hoch, wir sind aber nicht die Einzigen, die aufholen müssen. Wir arbeiten hart und ich bin sehr stolz auf meine Jungs, die seit Australien nie aufgehört haben zu arbeiten. Deshalb war es noch viel besser zu sehen, wie sich hier der Abstand zur Spitze verkleinert.»

Teamkollege Garrett Gerloff brachte sein Motorrad als 14. ebenfalls in den Punkten nach Hause. «Ich will suche keine Ausreden, aber ich war das ganze Wochenende nicht bei 100 Prozent. Ich hatte Magenbeschwerden, die nicht gerade hilfreich waren, aber für das Rennen fühlte ich mich gut», berichtete der US-Amerikaner. «Ich hatte einen guten Start, in der ersten Kurve war ein Unfall und ich konnte das ausnutzen und viel gutmachen. Ich war nur frustriert, als ich in der zweiten Runde einen Fehler machte, weit ging und den ganzen Boden wieder verlor, den ich zu Beginn gutgemacht hatte. Vom Gefühl her, dass unser Renntempo besser, aber am Ende hatten wir einfach nicht mehr. Es tut mir leid für das Team, aber wir arbeiten hart weiter. Wir werden am Samstag ein paar Sachen ausprobieren und dann haben wir noch zwei weitere Rennen, in denen wir etwas ausrichten können, wir bleiben also optimistisch.»