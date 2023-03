Danilo Petrucci (5./Ducati): «War zu vorsichtig»

Nach seinem bisher besten Finish in der Superbike-WM 2023 wirkt Danilo Petrucci erleichtert. Der Ducati-Pilot fürchtet sich nach Platz 5 im ersten Lauf aber vor dem Superpole-Race am Sonntag in Mandalika.

Danilo Petrucci gewöhnt sich zunehmend an das Umfeld der Superbike-WM und auch an die Reifen von Pirelli. Nach den Plätzen 8, 11 und 9 beim Saisonauftakt in Australien brauste der ehemalige MotoGP-Pilot im ersten Lauf auf dem Mandalika Street Circuit mit seiner Barni Ducati erstmals in die Top-5. Elf Sekunden betrug der Rückstand des Italieners auf Sieger Álvaro Bautista (Aruba Ducati), auf den viertplatzierten Axel Bassani (Motocorsa Ducati) waren es drei Sekunden.

«Das war nicht schlecht, ich bin zufrieden», stellte Petrucci im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Am Ende konnte ich ein ordentliches Rennen zeigen, nachdem wir noch am Vormittag arge Sorgen wegen des Reifenverschleißes hatten. Letztlich haben aber Vorder- und Hinterreifen einwandfrei funktioniert. Im Nachhinein war ich bei Rennbeginn zu vorsichtig. Wir hatten kräftigen Gegenwind in Kurve 10, wo ich einige Positionen und den Kontakt mit der vorderen Gruppe verloren habe. Rea zu überholen war mühsam, weshalb mir Bassani entwischte. Fünf Runden vor dem Ende gab ich alles und fuhr meine schnellsten Zeiten, danach war ich fix und fertig. Am Sonntag werde ich mir eine andere Strategie zurechtlegen.»

Die Erwartungshaltung gegenüber Petrucci, der bei der Dakar 2021 einen Etappensieg einfahren konnte, ist groß. Der fünfte Platz ist auch für den 32-Jährigen nur eine Zwischenstation.

«Ich bin erst richtig zufrieden, wenn ich es aufs Podium schaffe. Wenn man aber berücksichtigt, wo wir noch am Freitag standen, ist es prima», betonte der Ducati-Pilot. «Die ersten Meetings sind für mich wie ein Test. Ich muss erst alles verstehen, so wie auch das Team langsam beginnt zu verstehen, was ich benötige. Wir wollen keine Fehler machen und gehen Schritt für Schritt vor.»

Am Sonntag stehen zwei weitere Superbike-Rennen an. Mit den Erfahrungen von Phillip Island geht Petrucci mit einem unguten Gefühl in das Sprintrennen über nur zehn Runden am Vormittag.

«Vor dem Superpole-Race fürchte ich mich regelrecht», stöhnte der Italiener. «Das Sprintrennen ist zwar spektakulär, aber man muss ab der ersten Kurve dabei sein. Jede einzelne Runde wird gefahren, als wäre es die letzte. Wenn man überholen kann, muss man es sofort tun, auch wenn man normalerweise noch etwas zögern würde. Man muss sehr aggressiv sein.»