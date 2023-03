Axel Bassani irritiert: «Wofür wurde ich bestraft?»

Mit den Plätzen 4, 5 und 8 zeigte Axel Bassani beim Meeting der Superbike-WM 2023 auf dem Mandalika Circuit einmal mehr eine solide Leistung, aber der Ducati-Pilot will mehr. Unverständnis zeigt er für seine Bestrafung i

Entscheidungen der Rennleitung sind für Außenstehende nicht immer nachvollziehbar, das wurde beim Meeting in Indonesien einmal mehr deutlich. Allerdings haben die Stewards wesentlich mehr Kameraperspektiven als der TV-Zuschauer zur Beurteilung einer Situation zur Verfügung, außerdem die Aufnahmen der Onboard-Kameras.

So kamen sie im zweiten Rennen zum Schluss, dass sich Axel Bassani um eine Position zurückfallen lassen muss. Dies wurde dem 23-Jährigen in Runde 5 beim ersten Start über sein Dashboard mitgeteilt. Der zu diesem Zeitpunkt auf Platz 2 liegende Italiener reagierte sofort, verlor aber statt einer gleich zwei Positionen an Alex Lowes (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Vorausgegangen war ein Überholmanöver gegen Razgatlioglu, der in Kurve 10 weit fuhr und als er zurück auf die innere Spur wollte, war dort Bassani. «Mein Sprintrennen wurde durch die rote Flagge beeinträchtigt. Ich hatte eine gute Pace, konnte sie nach dem zweiten Start aber nicht wiederholen, auch weil ich nicht mehr das gleiche Vertrauen in den weichen Reifen hatte», erzählte Bassani. «Mit der Strafe, die mir für den Kontakt mit Toprak auferlegt wurde, bin ich nicht einverstanden. Ich habe an dem Wochenende viel Schlimmeres gesehen! Nachdem ich die Strafe abgesessen hatte, konnte ich nicht mehr so hart pushen, wie ich wollte, und ich fand mich auf Platz acht wieder.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Start des Rennen © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Rea © Gold & Goose Rinaldi und Bassani © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Aegerter gegen Petrucci © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Aegerter und Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Vierge © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Bassani erreichte in den bisher sechs Rennen vier Top-5-Ergebnisse, aber noch keinen Podestplatz. Dies will der Motocorsa Ducati-Pilot schnellstmöglich ändern. «Mein Ziel ist, immer auf dem Podium zu stehen. Wenn ich das nicht schaffe und mich darüber ärgere, dann nicht, weil ich eingebildet bin, sondern weil ich weiß, dass wir das Potenzial dazu haben», erklärte Bassani. «Bei den ersten beiden Meetings haben wir große Fortschritte gemacht, und auch ich habe mich verbessert. Jetzt bin ich froh, nach Hause zu fahren, weil ich mich dort am wohlsten fühle.



In der Gesamtwertung ist Bassani als WM-Vierter mit 51 Punkten bester unabhängiger Pilot.