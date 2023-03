Tom Sykes (37): «Das lässt mich schlecht aussehen»

So hatten sich das weder Tom Sykes noch Teamchef Manuel Puccetti vorgestellt

«Meine Vision, dass ich auf einem gleichwertigen Motorrad sitze, ist möglicherweise nicht die Realität», stellte Tom Sykes aus dem Kawasaki-Team Puccetti nach sechs technischen Ausfällen in Folge fest.

Seit 2008 kenne ich Tom Sykes, so sprachlos wie in Indonesien habe ich den Engländer noch nie erlebt. Für gewöhnlich hört man ihn, bevor man ihn sieht …

Tom hat den schlechtesten Saisonstart seiner langen WM-Karriere hinter sich, nach den sechs Rennen in Australien und Indonesien steht er mit null Punkten da. Schlimmer noch: Wegen technischer Gebrechen an seiner Kawasaki ZX-10RR hat er kein Rennen beendet.

«In Australien hatten wir ein Problem mit der Elektrik, der Schaltautomat funktionierte nicht», erklärte Teamchef Manuel Puccetti SPEEDWEEK.com. «Das war dasselbe Problem, das Johnny Rea hatte. Ab und zu ging das Bike einfach aus, anschließend konnte er ohne Schaltautomat fahren, wie vor 25 Jahren. Im zweiten Hauptrennen stotterte das Motorrad, als der Schaltautomat aussetzte, deshalb stürze Tom. Wir haben für Indonesien den Kabelbaum und die ECU getauscht.»

Trotz aller Mühen sah Sykes auch in Mandalika keine Zielflagge. Dass er seit Mittwoch wie viel andere mit Magen-Darm-Problemen kämpfte, erschwerte seine Situation zusätzlich. «Essen und Trinken war ein Problem, in diesem Klima ist das nicht sehr gut», sagte der 37-Jährige. «Körperlich war ich nicht perfekt, aber das lässt sich nicht ändern.»

Ein Zyniker könnte behaupten, dass ein kranker Sykes immer noch in besserem Zustand war als sein Motorrad. «Das hast du gesagt und nicht ich», meinte der Engländer. «Es lief unglücklich, wir haben einige Themen aufzuarbeiten. Das ist weder für mich noch das Kawasaki Puccetti Racing Team schön, es liegt an ihnen, dafür Lösungen zu finden. Ich bin hier, um das Motorrad zu fahren. Und es ist offensichtlich, dass es einige Probleme gab. Das ist schade. Meine Vision, dass ich auf einem gleichwertigen Motorrad sitze, ist möglicherweise nicht die Realität. Das lässt mich und das Team schlecht aussehen. Es gibt Dinge, die wir ansprechen müssen.»

Werden wir Sykes in sieben Wochen in Assen auf einem besseren Level erleben? «Dafür braucht es Verbesserungen in einigen Bereichen», betonte der 34-fache Laufsieger.

Der Weltmeister von 2013 hatte gehofft, dass er im Puccetti-Team identisches Material von Kawasaki erhält wie die Werksfahrer Jonathan Rea und Alex Lowes. Doch selbst deren Maschinen waren bei den ersten beiden Übersee-Events nicht auf Augenhöhe mit den Ducati und Yamaha.